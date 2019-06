Den amerikanske skuespiller Billy Drago er gået bort, efter han blev ramt af et slagtilfælde.

Han blev 73 år gammel, da han døde efter et slagtilfælde i sit hjem i Los Angeles, USA.

Billy Dragos borgerlige navn var William Eugen Burrows Jr. Han blev født i Hugoton, Kansas. Han startede karrieren som stuntmand, men endte som skuespiller.

Han var hovedsageligt kendt for sine skurkeroller på TV. Men hans mest uforglemmelige rolle var som den iskolde lejemorder Frank Nitti i den Oscar-vindende film 'De uovervindelige' fra 1987.

Mange vil huske Billy Drago for hans ikoniske rolle som lejemorder i storfilmen 'De uovervindelige'.

Derudover var han en fast skurk i tv-serien 'Charmed' eller 'Heksene fra Warren Manor', som den hedder på dansk. En serie om tre søskende med magiske kræfter, der blev sendt på dansk tv i 00'erne. Her spillede han dæmonen Barbas.

Han var også skurk i western-eventyrserien 'The Adventures of Brisco County Jr' fra 90'erne. Derudover har han haft gæsteoptrædener i serier som 'The X-Files' og 'Walker Texas Ranger'.

Billy Drago blev også brugt som i musikvideoen til Michael Jackson-hittet 'You Rock My World' fra 2001. Her optræder han sammen med Michael Madsen, Chris Tucker og Michael Jackson.

Han blev gift med Silvana Gallardo fra 1980 til hun gik bort i 2012. Han efterlader en voksen søn Darren E. Burrows, som er 52 år i dag.