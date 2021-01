Hun døde pludseligt. Efter blot 38 år på jord var hun væk, og familien er efterladt i chok. I sidste måned gik den tidligere skuespiller Jessica Campbell bort.

Kvinden, der blandt andet er kendt for sine roller i 90er-dramaet 'Election' og serien 'Freaks and Geeks', kollapsede 29. december på et badeværelsesgulv og vågnede aldrig igen.

Det skriver TMZ, der har talt med Jessica Campbells familie.

Til mediet fortæller kusinen, at man fortsat afventer resultaterne fra obduktionen efter dødsfaldet, der indtraf på et badeværelsesgulv i et familiemedlems hjem i Portland, Oregon.

Familien ved altså endnu ikke, hvorfor hun blev taget fra dem. Sikkert er det dog, at Jessica Campbell forud for sin død berettede om at opleve influenzalignende symptomer.

Jessica Campbell i 'Election'. Foto: CINETEXT BILDARCHIV Vis mere Jessica Campbell i 'Election'. Foto: CINETEXT BILDARCHIV

Op til sin død arbejdede Jessica Campbell med alternativ medicin. Skuespillet havde hun forlængst lagt på hylden. Også selvom hun gjorde sig bemærket i flere film og serier.

Skuespilkarrieren startede i 1992 med tv-filmen 'In the Best Interest of the Children', hvor hun spillede overfor Jessica Sarah Parker.

Gennembruddet fik hun dog først i 1999, da hun indtog rollen som Tammy Metzler i 'Election'.

Her spillede hun overfor blandt andre Reese Witherspoon, som på Twitter begræder dødsfaldet::

»Det knuser mit hjerte at høre om dødsfaldet. At arbejde med hende på 'Election' var sådan en fornøjelse. Jeg sender al min kærlighed til Jessicas familie og nære,« skriver hun.

Jessica Campbells præstation i 'Election' resulterede i 'Best Debut Performance'-nominering ved Independent Spirit Award.

Efterfølgende var hun med i 'Freaks and Geeks', 'The Safety of Objects', 'Junk' og 'Dad’s Day', før hun lagde skuespillet på hylden.

Hun efterlader sig en tiårig søn, en ægtemand og flere andre familiemedlemmer, der nu har startet en indsamling for at dække udgifter til begravelse samt sønnen.