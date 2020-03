En af de største tv-stjerner i Sverige bærer rundt på en kærlighedshistorie, der er værdig til sin helt egen tv-serie.

Blogger og tv-kendis Bianca Ingrosso er med over en million følgere på Instagram et navn, som svenskerne for alvor snakker om - og forholdet til kæresten Philippe Cohen bliver flittigt dokumenteret på de sociale medier.

Det celebre par har haft en masse op- og nedture undervejs, og så sent som sidste år gik de fra hinanden. Faktisk i to omgange.

I januar 2019 bekræftede parret, at de ikke længere var kærester. I april fandt de sammen igen, men efter nogle måneder rygtedes det, at de var gået fra hinanden.

I LOVE YOU

Bianca Ingrosso reagerede på rygterne ved hverken at be- eller afkræfte, at de stadig var sammen, og nogle måneder senere havde parret da også gang i kærligheden.

Nu bekræfter Bianca Ingrosso dog, at hun og kæresten gik fra hinanden.

I et afsnit af reality-programmet 'Wahlgrens värld' (Wahlgrens verden, red), der følger Bianco Ingrosso og hendes mor, sangerinden Pernilla Wahlgren, har de to en samtale, hvor det afsløres, at de altså var fra hinanden to gange i 2019.

»Jeg skammer mig meget over at sige, at vi igen ikke er sammen. Derfor gik jeg ikke ud med det nogen steder. Det er virkelig på sådan et tidspunkt, jeg ville ønske, jeg ikke var en offentlig person,« siger hun i samtale med sin mor ifølge Dagbladet.

Nu er parret altså sammen igen, men det er fortsat ikke uden kvaler.

Således er der mange fans, der mener at kunne se, at Philippe Cohen ikke er forelsket i Bianca Ingrosso.

Tidligere på måneden valgte hun derfor at dele sine tanker omkring det på Instagram, hvor hun påpegede, at hun ville holde deres tidligere problemer for sig selv.

'Sygt, at jeg behøver at forklare og tydeliggøre det, men jeg har fået kommentarer nu, som siger, at han ikke er forelsket i mig. Vi er forelskede og lykkelige sammen, så drop gerne de ækle kommentarer om, hvorvidt hans kærlighed til mig er ægte eller ej,' skrev hun på Instagram.