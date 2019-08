Vinderen af den 'Store bagedyst' i 2015 har nu sikret sig en anden sejr.

Liv Martine skriver, at hun er blevet gift med sin kæreste Mads Niemann.

Bage-kendissen har ikke andet end lovprisende ord til overs for sit bryllup og sin ægtemand, hvis man læser hendes opslag, som hun har lagt på Instagram.

»Tak skat, jeg glæder mig til at dele resten af mit liv med dig! Tak fordi jeg må være din kone. Vi havde den bedste dag i vores liv med alle de mennesker, som betyder allermest! Jeg er i en rus af kærlighed og her bliver jeg længe,« skriver kendissen i sit opslag.

Hun har delt et billede fra den store dag, som løb af stablen i weekenden, og her er hun iført sin hvide brudekjole, blomsterkrans og et langt brudeslør. På billedet giver hun sin ægtemand et stort kys.

Hvis man skal tro bage-dronningen, så kan følgere på Instagram godt forvente, at hun kommer til at lægge en masse billeder ud fra brylluppet den kommende tid.

Hun skriver også, at oplevelsen var så overvældende, at hun umiddelbart ikke lige ved, hvor hun skal starte.

»Jeg er tom for ord! Jeg ved ikke, hvor jeg hverken skal starte eller slutte. Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende! Jeg er blevet gift med verdens mest fantastiske og vidunderlige menneske.«

Over 30.000 følgere har trykket 'syntes godt om' til opslaget fra den viljefaste nordjyde.

Folk, der fulgte hende i bagekonkurrencen, var vidne til en helt gæv konkurrencedeltager, som ikke var bange for at tage fat, når udfordringerne meldte sig.

Det kom også til udtryk, da Liv Martine fik diagnosticeret type 1 diabetes kort efter programmets afslutning. Det har hun tidligere skrevet om på Instagram, hvor hun også fortalte, at noget af det eneste, hun havde brug for, da hun blev udskrevet fra sygehuset, var at være sammen med sin Mads Niemann.

Nu har hun så fået lovning på, at de to skal gå igennem alt sammen - både i medgang og modgang.