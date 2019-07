Jasmin Gabay er kendt for sit flotte bagværk, sin sangstemme og sit store smil, men ligesom så mange andre danskere, så kæmper kendissen også med mere negative sider i livet.

Hun skriver i et ærligt opslag på Facebook, at hun er taget hjem fra festivalen 'Musik i Lejet' på grund af angst.

Kendissen var ellers de første dage at finde ved den nordsjællandske musikfest, men hun kunne mærke, at det ikke var godt for hende at blive.

'Nogle gange skal man mærke efter. Det er jeg ikke altid lige god til,' starter Gabay et opslag på Instagram.

Hun beskriver, hvordan hun er den energiske uadvendte type, som får mest energi, når hun er sammen med mennesker. Hun glemmer dog i forbifarten at mærke efter i det indre.

'Jeg er ekstremt socialt anlagt, så jeg kan godt komme til at glemme at sætte mig ned, trække vejret, bare lige være og kalibrere. Dels fordi jeg er af den ægte ekstroverte slags, som får energi i andres selskab, og dels fordi jeg ikke husker at prioritere det,' skriver hun og fortsætter:

'Det betød i går, at jeg kunne mærke min angst banke på. Den har ellers været væk og kun tittet frem i helt specifikke situationer, som var relateret til, hvordan det kom til at begynde med. Jeg var heldigvis omgivet af nogle af de allerbedste mennesker,« skriver den tidligere 'Den store bagedyst'-finaledeltager.

Så hun valgte at takke nej til endnu en aften med fest, og som man kunne se på samme profil, så sad hun senere i en bil. Muligvis på vej hjem fra festival.

Jasmin Gabay fortæller, at hun trækker stikket tidligt, men det betyder ikke, at hun skal ligge på den lade side i lang tid. Allerede søndag skal hun videre til Langelandsfestivalen, hvor hun skal spille noget jazz.

Derfor blev lørdag aften dedikeret til ren afslapning.

For nytligt stod Gabay frem offentligt med et billede af sin kæreste, hvor der medfulgte en følsom hyldest. 'Når man finder noget godt, er det om at holde fast. Så det gør jeg - med begge hænder,' skrev hun blandt andet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Gabay, men det er ikke lykkedes.