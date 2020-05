Den canadiske kristne sanger Jonathan Steingard, som er frontmand i gruppen Hawk Nelson, har netop afsløret, at han ikke længere tror på gud.

Det har han fortalt i et langt opslag på Instagram.

Her skriver han: 'Jeg har frygtet at offentliggøre dette i lang tid, men nu er det tid til at være ærlig. Jeg håber ikke, at det er slutningen på samtalen, men begyndelsen. Jeg håber, at dette opslag motiverer andre, som måske har den samme følelse som mig, til ikke at være bange for at tale om det.'

'Jeg vil være åben og ærlig over for jer allesammen - også åben for at mit hjerte kan ændre sig i fremtiden.'

'Jeg er ikke ude for at starte en debat. Det her er bare en chance for at dele min historie, og så håber jeg, at der kommer noget godt ud af det. Jeg elsker jer allesammen,'skriver Jonathan Steingaard til opslaget.

I opslaget forklarer han, hvorfor han har mistet troen på gud.

'Efter at jeg er vokset op i et kristent hjem med en præst som far, efter at have spillet og sunget i et kristent band, og efter at have haft ordet kristen, foran alle ting, jeg har lavet i mit liv, har jeg nu fundet ud af, at jeg ikke længere tror på gud' skriver Jonathan Steingard blandt andet.

'Det her er ikke et opslag, jeg regnede med at skulle lave, men jeg føler at jeg bliver nødt til det,' skriver han videre og forklarer at han tro på gud ikke forsvandt på en nat, men er en følelse han har haft i lang tid.

Du kan læse det lange opslag på hans Instagram-profil her: