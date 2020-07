Den kendte japanske modedesigner Kansai Yamamoto er død efter længere tids sygdom. Han blev 76 år gammel.

Kansai Yamamoto var et kæmpe navn i 1970'erne og 1980'erne og havde flere berømtheder blandt sine kunder.

Han døde 21. juli efter at have kæmpet mod akut myeloid leukæmi siden marts. Det skriver Japan Times.

Yamamoto var den første japanske designer til at afholde et modeshow i London. Det var i 1971. Kort efter blev hans kostumer verdensberømte.

Tokyo Bodysuit, som blev designet til David Bowie. Foto: FaceMePLS / Wikipedia Commons Vis mere Tokyo Bodysuit, som blev designet til David Bowie. Foto: FaceMePLS / Wikipedia Commons

Han var således manden bag de nyskabende, futuristiske og androgyne kostumer, som superstjernen David Bowie bar på scenen under sin ikoniske Ziggy Stardust Tour i 1972 og 1973.

Den japansk designer forblev aktiv indtil kort før sin død og bevarede håbet helt til det sidste.

»Han var altid ved godt mod, mens han kæmpede mod sygdommen, og mistede aldrig sin passion for at kreere. Han var fast besluttet på at blive rask og vende tilbage fuld af energi og se jer igen,« lyder det i en officiel udtalelse fra Kansai Yamamotos kontor.

»Menneskelig energi er grænseløs, var hans motto. Han gav aldrig op og blev ved med at kæmpe, uanset hvor svært det så ud,« fortsætter designerens kontor i udtalelsen.

Kansai Yamamotos familie og nærmeste venner var ifølge kontoret til stede, da designeren blev begravet.