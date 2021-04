Den legendariske australske designer Carla Zampatti er død 78 år gammel efter en tragisk tur i La Traviata-operaen.

Carla Zampatti har gennem sin karriere designet mange smukke kjoler, som kongelige og kendte har iført sig, blandt andet den danske kronprinsesse Mary.

Men nu er det slut. For stifteren af tøjmærket Zampatti, der migrerede til Australien fra Italien i 1950, er gået bort.

Uheldet, der ført til førte til en indlæggelse og efterfølgende dødsfald, skete på premiereaftenen til Mrs Macquarie's i La Traviata operaen.

Kronprinsesse Mary i design af Carla Zampatti. Vis mere Kronprinsesse Mary i design af Carla Zampatti.

Her faldt tøj-designeren på nogle trapper, og en uge senere døde hun på hospitalet af sine skader.

Carla Zampatti blev født i 1942, og for 15 år siden stiftede hun så sit eget tøjmærke, som kendte som bl.a. Julia Roberts og altså kronprinssse Mary har gået i.

Carla Zampattis familie skriver lørdag:

»Carla er længe blevet fejret for at få kvinder til at føle sig selvsikre og elegante igennem hendes enestående design, skræddersyet tøj og forståelse af den moderne kvinde.«