Den kendte danske iværksætter og entreprenør Martin Thorborg skal giftes.

Det skriver Thorborg, som mange formentlig kender som stifter af Jubii tilbage i 1990'erne, på flere sociale medier.

På Twitter skriver han blandt andet:

'Jeg friede til denne smukke pige og hun sagde ja (hjerteemoji).'

Her efter tagger han sin nu forlovede Jannie Buch og skriver:

'janniebuch jeg elsker dig' efterfulgt af en stribe hjerter.

Martin Thorborg skriver dernest i opslaget, at de befinder sig i Skodsborg.

Med til opslaget på Twitter er et link til Instagram, hvor samme tekst findes med et dertilhørende billede af det lykkelige par.

Vis dette opslag på Instagram Jeg friede til denne smukke pige og hun sagde ja❤️ @janniebuch jeg elsker dig❤️❤️❤️ Et opslag delt af Martin Thorborg (@martinthorborg) den 25. Dec, 2019 kl. 12.11 PST

Martin Thorborg har dannet par med Jannie Buch, som er lillesøster til iværksætterkollegaen Jesper Buch, siden 2017.

Dengang fortalte han til Se&Hør, at det ikke lige var planen, at han skulle involveres i et forhold så hurtigt, efter han var blevet skilt fra ekskonen Camilla, som han har to børn med.

Men alligevel var der et eller andet ved Jannie Buch, som han ikke kunne modstå.

»Jannie og jeg fandt hurtigt ud af, at kemien mellem os er rigtig god. Hun har en søn på otte år og bor i Kolding, og vi ses så ofte, vi kan,« sagde Martin Thorborg.