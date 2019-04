Efter 20 år er ægteskabet slut for skuespilleren, der spillede sønnen D.J. Connor i komedieserien ‘Roseanne’, som var et kæmpe hit op gennem 90’erne.

Michael Fishman og konen Jennifer Briner har nu endegyldigt afsluttet deres ægteskab og har underskrevet de sidste papirer.

Mandag afleverede Jennifer Briner sine skilsmissepapirer, som kort efter blev fulgt af Michael Fishmans svar, skriver mediet TMZ.

De kan også oplyse, at skilsmissen var det næste skridt for eksparret, som tidligere var blevet separeret på Jennifer Briners foranledning.

Michael Fishman og hans nu ekskone fandt sammen i 1999.

Dengang var han 18 år gammel.

Det var to år efter, serien ‘Roseanne’ blev taget af skærmen efter at have kørt i ni år.

Holdet bag komedieserien 'Roseanne'. Foto: VALERIE MACON

De har to børn sammen, og Michael Fishman fortæller til TMZ, at de gør, hvad de kan for at vise dem, at de stadig er en familie, selvom den 37-årige skuespiller og ekskonen ikke er sammen mere.

»Vi fortsætter med at arbejde sammen om at have vores børn som førsteprioritet,« siger han.

Han fortæller også, at efter papirerne var underskrevet, tog han og børnenes mor ud og spiste frokost sammen for at holde familiebilledet intakt.

Michael Fishman startede karrieren som barneskuespiller, da han spillede D.J. Conner i ‘Roseanne’, og indtog igen rollen som Roseanne Barrs søn, da serien fik en ny start igen i marts sidste år.

Serien blev kort tid efter aflyst af ABC, fordi Roseanne Barr tweetede racistiske kommentarer om den tidligere præsident Obamas seniorrådgiver.

Ud over at tage Roseanne-serien af valgte ABC at fyre Roseanne Barr og køre serien videre som et spin-of, med resten af familien i fokus.

Serien skiftede i samme forbindelse navn til blot at hedde ‘The Conners’.

Michael Fishman er i den nye komedieserie fortsat i rollen som D.J. Conner, hvor også John Goodman er hoppet med videre fra Roseanne.

Hvorfor Michael Fishman og Jennifer Briner har valgt at gå fra hinanden, melder historien ikke noget om.