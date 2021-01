Han var i årevis vært på nogle af de mest populære underholdningsprogrammer på tv. Men han savnede fordybelse og skiftede spor. 15. januar fylder Peter Kær 60.

Han var landskendt som entertainer og tv-vært med drenget smil og glimt i øjet, fik familien Danmark til at grine og quizze med foran tv-skærmene og havde succeser på stribe.

Men på toppen af karrieren savnede han fordybelse og kastede sig over et studie i kunsthistorie.

Fredag den 15. januar fylder tv-vært og underviser Peter Kær 60 år.

Han blev først kendt i offentligheden som del af trioen Plat, som han startede sammen med skolekammeraterne Michael Carøe og Mads Keiser. De tre optrådte sammen fra midten af 1980'erne til midten af 1990'erne.

Først på Strøget i København, men siden havnede de på store scener og tv med deres blanding af musikalitet og sjofle vittigheder.

Peter Kær blev også en del af radiosatiren på P3, hvor han var ophavsmand til landeplagen "Brian Igen Igen" - den unge rod, der hyppigt ringede til Børnetelefonen for at brokke sig over stort og småt og true med bank.

Siden kastede han sig over forskellige satireprogrammer på tv, blev tilrettelægger og siden især kendt for sin rolle som vært på en lang række programmer i årenes løb.

For eksempel "Aftenshowet", "Hvem Vil Være Millionær", "Mandagschancen", "Hit Med Sangen" og "Danmarksindsamlingen".

Men så kom Peter Kær altså frem til den erkendelse, at han manglede noget. Efter mange år med korte deadlines savnede han fordybelse.

- Jeg klarede mig i rigtig mange år med charme, selvtillid og lækkert hår. Men nu er der altså blevet lidt mindre hår, så jeg måtte jo finde på noget andet. Det var nødvendigt for mig, har han sagt som gæst i "Aftenshowet" om sit sporskifte i livet.

- Lige i starten var det skræmmende. Men jeg vidste bare, at jeg måtte gøre et eller andet.

I 2005 startede han studier i kunsthistorier på Åbent Universitet og fik studiejob på Statens Museum For Kunst.

Det tog ham otte år at blive cand.mag. i kunsthistorie - i øvrigt med hele 12 12-taller.

I dag underviser han blandt andet i kunst og kunstforståelse, arrangerer kunstcaféer og holder foredrag.

Samtidig har han ikke helt sluppet tv-mediet og har været vært på flere programmer om kunst på DR K.

Peter Kær har været gift to gange og har i alt tre børn.