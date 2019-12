Nina Agdal er kendt for at have været på forsiden af det verdenskendte 'Sports Illustrated' og dannet par med skuespiller Leonardo Dicaprio.

Nu siger modellen, som bor i USA, men er født i Danmark, at hun er klar på at være med i den amerikanske udgave af programmet 'Vild med dans'.

Tidligere har skønheden ellers betakket sig, når hun er blevet tilbudt at være en del af holdet.

»Jeg er faktisk blevet spurgt et par gange, men jeg tror, jeg var for genert«, siger skønheden til Daily Mail og uddyber:

Model Sailor Brinkley-Cook sammen med sin mor Christie Brinkley tilbage i 2017.

»Hvis de spørger mig igen ville jeg måske sige ja ... Jeg ville ikke sige nej.«

Privat danner Nina Agdal, som er 27 år gammel, par med Jack Brinkley-Cook, som er søn af supermodellen Christie Brinkley.

De to har dannet par siden 2017, hvor Agdal og Leonardo Dicaprio brød med hinanden. Det skete måneder inden, at hun begyndte at danne par med Cook.

Nina Agdal ville måske kunne skaffe sig nogle råd til, hvordan hun skulle klare sig i konkurrencen fra sin svigerfamilie.

Hendes svigermor Christie Brinkley og hendes svigerinde Sailor Brinkley-Cook har nemlig begge været med i den amerikanske udgave af det populære program, som har navnet 'Dancing with the stars.'

Den 65-årige svigermor havde dog en kort karriere i danseprogrammet. Hun brækkede nemlig sin arm under træningen forud for premieren.

Derfor blev hun erstattet af sin datter.