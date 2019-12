Den dansk/irakiske skuespiller Dina Al-Erhayem er død.

Skuespilleren, der i 2009 blandt andet spillede journalist i Iben Hjejle-filmen 'Flugten', blev landskendt, da hun i 2006 var vært på tv-programmet 'Dinas dates', hvor hun gik på date med forskellige kendte danske mænd som Bjarne Riis og Mads Mikkelsen.

Dina Al-Erhayem blev 44 år. Hendes søster fortæller om den triste nyhed på Facebook:

'Med de tungeste hjerter har vi netop sagt farvel til vores højt elskede søster. Dina har de senere år i stigende grad kæmpet en særdeles vanskelig kamp mod psykisk sygdom. Vi - og mange andre - kæmpede for hende og håbede til det sidste, at hun ville vælge livet,' skriver hun og fortsætter:

Dina var i 2006 vært på programmet 'Dinas dates', hvor hun var på date med forskellige kendte danske mænd. Billedet er fra hendes date med Kasper Holten. Foto: Simon Mouridsen Vis mere Dina var i 2006 vært på programmet 'Dinas dates', hvor hun var på date med forskellige kendte danske mænd. Billedet er fra hendes date med Kasper Holten. Foto: Simon Mouridsen

'Med den dybeste sorg fandt vi hende her til formiddag den 29. december i hendes lejlighed – hun havde desværre opgivet livet. Det er så ubærligt, at ord ikke kan beskrive vores sorg. Vi elsker dig så højt Dina Al-Erhayem – du vil altid være i vores hjerter. På vegne af familierne: Meriam, Jan & Anja.'

I efteråret var hun på en foredragsturné rundt om i landet, som havde titlen 'Fra ateist til troende'. Her fortalte Dina om finde Gud.

I en pressemeddelse fortalte hun:

»Jeg var ateist, men trådte ind i en kirke, foldede mine hænder og bad Jesus Kristus om at give et tegn, hvis han altså eksisterede. At der kom et tydeligt svar tilbage og fortsat gør, er mit livs største overraskelse.«

Hun blev uddannet fra skuespillerskolen ved Århus teater i 2003, og siden var hun blandt andet tilknyttet teatret Ophelias.

