Det er ikke kun Meghan Markle og prins Harry, der er i lykkelige omstændigheder i disse dage.

Også den danske musiker Shaka Loveless er netop blevet far.

Det fortæller han i et opslag på sin Instagram-profil.

'Vi er lidt trætte efter igår. Men en stor tak til personalet på Riget- især Fie, Louise, Mille, Sophie og Tine,' skriver Shaka Loveless.

Shaka Loveless er blevet far til en lille dreng.

Sangeren afslører samtidig, at han er blevet far til en lille søn, der kom til verden søndag den 5. maj og har fået navnet Alvin.

I sit opslag sender Shaka Loveless desuden en hyldest i retning af barnets moder, Stephanie Nguyen.

'Kan ikke beskrive hvor stolt og benovet jeg er over dig. Du er en warrior (kriger, red.)', skriver musikeren.

Tilbage i januar brugte Shaka Loveless også Instagram, da han i et opslag afslørede, at han skulle være far.

Moderen til den lille nyfødte er Shaka Loveless' kæreste, Stephanie Nguyen, der er danser og studerer på Den danske scenekunstskole.

Det er små to år siden, at Shaka Loveless og Stephanie Nguyen fandt sammen, efter at have mødt hinanden gennem musikeren Wafande.

Shaka Loveless fik sit folkelige gennembrud i 2012 med hittet 'Tomgang', og i 2015 deltog han desuden i det populære program 'Toppen af poppen' på TV 2.

Den danske musiker skal efter planen spille i Tivoli til fredagsrock den 10. maj.