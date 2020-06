Den danske musiker Lydmor, der er meget i vælten for tiden på grund af et debatindlæg, hun har skrevet, fik en ualmindelig brutal start på coronakrisen.

Ikke på grund af debatindlægget, men problemer med både privat- og arbejdslivet.

»Onsdag den 11 . marts var den værste dag i mit liv,« siger musikeren, der har det civilie navn Jenny Rossander. Hun fortæller til Jyllands Posten, hvorfor dagen var så dårlig.

»Om morgenen slog min kæreste, som jeg boede sammen med, op med mig. Så var dagen ligesom i gang. Der var en uge til premieren til danseforestillingen ”Sensuality Happens” på Det Kgl. Teater, som jeg har skrevet musikken til og skulle spille med i, så alle var stressede, helt oppe at køre. Så blev landet lukket ned, det hele blev aflyst, og så fik jeg rigtig god tid til at tænke over tingene.«

Den 30-årige musiker fortæller desuden i interviewet med avisen, at hendes nye plade, der skulle være udkommet snart, er udskudt.

Det ødelagte forhold er ikke noget, hun uddyber ydereligere i dette interview.

Tidligere har hun dog fortalt i radioprogrammet 'Den sorte boks', at hun levede i et åbent forhold, og hun i det hele taget efterspurgte et større fokus på at leve etisk i polyamourøse forhold. Iiprogrammet forklarer hun, at hun ofte gør en indsats for at aflive myter.

Den 30-årige musiker fortalte, at det var en aftale for hende og kæresten, at de godt måtte lade 'smukke ting' opstå eksempelvis på tour, hvis kommunikationen var helt i orden, og man fortalte det til sin kæreste efter.

Efter hendes brud har Lydmors navn dog været sat i forbindelse med en helt anden sag. For nyligt kom hun nemlig i den grad i vælten efter at have taget et opgør med, hvad hun beskriver som, sexistiske toner fra Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo.

'Det er meget vigtigt at nævne, at jeg ikke har noget problem med vrede, spicy anmeldelser. Jeg kan godt se det sjove i at have en anmelderkarakter, som altid er sur og sviner alt, han ser. Problemet opstår, når Treo, hver eneste gang han vender blikket mod en kvinde, skal gøre det sexistisk,' skrev hun i sit debatindlæg, der blev bragt af Gaffa.

Thomas Treo har ikke kommenteret sagen, men chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, skriver i en SMS til TV 2, at deres anmelder bare ikke kan lide musikken:

'Og det er vel ok, når man er sat til at anmelde. Men det er måske også forbudt midt i en tid, hvor alle står parat til at føle sig krænkede, lyder det fra ham