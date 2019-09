Den danske DJ Morten 'Faustix' Olsen mener, at han kan have reddet en ung kvinde fra at begå selvmord.

Det fortæller han i talkshowet 'Kaffe og kage, frem og tilbage', hvor vært Thomas Bense inviterer en række danske mænd hjem til et stykke kage, en kop kaffe og en god snak.

Her vil spileksperten fra Go' Morgen Danmark vide, hvad der har været Faustix' vildeste oplevelse med en fan.

Og DJ'en er slet ikke i tvivl om, at det var dengang han fik en henvendelse på de sociale medier fra en ung pige, der virkelig gerne ville snakke med ham.

Den danske DJ og musikproducer Faustix med det borgerlige navn Morten Olsen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Den danske DJ og musikproducer Faustix med det borgerlige navn Morten Olsen. Foto: Ida Marie Odgaard

»Og jeg havde jo bare ignoreret det, for der er virkelig mange, der gerne vil snakke med mig,« starter Morten 'Faustix' Olsen sin historie.

»Jeg kan ikke nå at svare alle. Men hende her havde selvmordstanker. Og det har jeg det ikke skidegodt med - hverken at ignorere eller være en del af, for jeg kan ikke gøre noget. Jeg er sgu hverken socialrådgiver eller noget,« siger den 30-årige DJ og musikproducer.

Heldigvis ønskede pigen ikke, at Morten 'Faustix' Olsen skulle gøre noget for hende. For det havde han allerede gjort.

»Min musik havde hjulpet hende. Hun havde været så langt ude, at hun havde fortalt mig både lokationen, hvor hun havde stået, og at hun ville springe ud fra en motorvejsbro, og jeg var bare sådan: 'Hold da kæft'« siger han og gør store øjne.

»Hun havde sendt et billede, hvor hun stod der, og havde sagt, at nu var det slut, men at mit nummer 'Thorns' havde reddet hende,« siger han og fortæller, hvad nummeret kom til at betyde:

»Livet er bedre på den anden side, selvom man bliver såret gang på gang på gang, og man får så mange dårlige oplevelser, alt er lort, kæresten slår op, moderen vil ikke se en, man kan ikke passe sit arbejde, man ligger bare og har ikke noget hjem. Jeg har selv set bunden, så jeg tog mig også tid til at svare hende og sagde: 'Prøv at høre, blive ved med at lytte',« fortæller Morten Olsen med henvisning til sin egen mørke fortid.

I januar 2018 valgte han at fortælle offentligheden, at han i løbet af de seneste par år forinden havde udviklet et alkoholmisbrug. han havde valgt fest over familie og arbejde.

Og nu var det hele eskaleret i, at hans kæreste, bloggeren og tv-personligheden Irina Olsen, havde set sig nødsaget til at forlade ham og tage deres dengang to-årige datter Allessia med sig.

Mortens forlovede Irina Olsen med deres datter Allessia. Foto: Irina Olsen Vis mere Mortens forlovede Irina Olsen med deres datter Allessia. Foto: Irina Olsen

Nedturen blev første skridt på vejen til at blive afholdsmand. Og i dag har Morten 'Faustix' Olsen ikke rørt en dråbe alkohol i et år.

Parret er sammen igen og lykkeligere end nogensinde - og lige om lidt skal de giftes.

I store omvæltninger som disse - både de lykkelige og de mørke - har Morten 'Faustix' Olsen selv lyttet til musik for at kunne håndtere de store følelser. Og derfor er han overvældet over, at også hans egen kan bruges, når livet er allerhårdest, som det var for den unge pige i hans indbakke.

»Det gør indtryk, at der er så mange derude, som man påvirker med sin musik åbenbart,« siger han i 'Kaffe og kage, frem og tilbage'.