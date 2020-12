Tirsdag drog hun sit sidste suk. I en alder af kun 50 år er den britiske supermodel Stella Tennant gået bort.

Det oplyser hendes familie i en officiel udtalelse, hvori det også beskrives, at hendes død kom uventet.

»Stella var en vidunderlig kvinde og en inspiration for os alle. Hun vil blive savnet,« lyder det desuden i meddelelsen ifølge BBC.

Stella Tennant, der slog igennem som model i 90'erne, nåede lige akkurat at fejre sin 50-års fødselsdag 17. december, før skotsk politi fandt hende død.

Karl Lagerfeld og Stella Tennant på catwalken sammen i 2011. Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere Karl Lagerfeld og Stella Tennant på catwalken sammen i 2011. Foto: FRANCOIS GUILLOT

»Betjente blev tilkaldt til en adresse i Duns omkring klokken 11.30 tirsdag 22. december efter en 50-årig kvindes pludselige dødsfald,« lyder det i en pressemeddelelse, der fortsætter:

»Der er intet mistænkeligt over dødsfaldet.«

Det er for nuværende uvist, hvordan Stella Tennant døde, men sikkert er det, at meldingen om hendes bortgang har sendt bølger af sorg og chok gennem branchen.

Således har prominente navne som Kate Moss og Naomi Campbell udtrykt deres sorg i hyldende Instagram-opslag om deres tidligere kollega.

Stella Tennant. Foto: IAN LANGSDON Vis mere Stella Tennant. Foto: IAN LANGSDON

'Hvil i fred, søde Stella,' skriver førstnævnte således i et opslag, hvor hun også har delt et forsidebillede af de to sammen.

'Ydmyg, loyal, balanceret, en sjældent skønhed – udenpå og indeni. Du var en af de gode,' skriver Naomi Campbell.

Den skotskfødte Stella Tennant startede sin karriere som 23-årig, hvor hun prydede forsiden af britiske Vogue, og snart var hun at finde på catwalken for store designere som Gianni Versace, Alexander McQueen og Karl Lagerfeld.

Særligt sidstnævnte så noget helt særligt i modellen, som han gjorde til sin muse. I slutningen af 90'erne blev hun da også officielt ansigt for Chanel.

I 2012 blev Stella Tennant hyldet som årets model og indhullet i Scottish Fashion Awards hall of fame.

Hun var gift med den franske fotograf David Lasnet. Hun efterlader sig ham og deres fire fælles børn.