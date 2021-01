Den verdensberømte franske kok Albert Roux, der ofte hyldes for at have revolutioneret det britiske køkken, er gået bort.

Det er hans familie, der i en udtalelse bekræfter hans død:

»Roux-familien kan meddele den triste bortgang af Albert Roux, som har haft det dårligt et stykke tid, i en alder af 85 år den 4. januar 2021,« lyder det ifølge The Telegraph.

»Albert er krediteret for, sammen med sin afdøde bror Michel Roux, at begynde Londons kulinariske revolution med åbningen af Le Gavroche (deres Michelin-restaurant, red.) i 1967.«

Her ses Albert Roux (i midten) sammen med Michel Roux, da de fik overrakt en hædersorden. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Her ses Albert Roux (i midten) sammen med Michel Roux, da de fik overrakt en hædersorden. Foto: ADRIAN DENNIS

I en udtalelse fortæller Albert Roux's søn, Michel Roux Jr. – der selv er kok og har medvirket som dommer i blandt andet den britiske udgave af 'Masterchef' – at faderen var en mentor og en inspiration for mange kokke, inklusive ham selv.

Albert Roux's lillebror Michel, som han åbnede Le Gavroche sammen med, gik bort i marts sidste år i en alder af 78 år.

Le Gavroche blev den første restaurant i England, der fik tre Michelin-stjerner.

I dag er det Albert Roux's søn, der styrer restauranten, der for tiden har to Michelin-stjerner.