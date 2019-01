Dick Miller, som især var kendt for sine roller i 'Gremlins' og 'The Terminator' er død. 90 år gammel.

Det skriver Variety.

Bag sig havde han en karriere på mere end 60 år, og han var med i mere end hundrede film og serier på både tv og det store lærred.

Han debuterede i 50'erne med samarbejdet med instruktør og producer Roger Corman i rollen som Walter Paisley - en karakter som fulgte ham gennem hele karrieren.

With a career spanning more than 60 years, Miller made hundreds of on screen appearances, beginning in the 1950s with legendary director and producer Roger Corman https://t.co/B4272n5Ski — Variety (@Variety) January 31, 2019

Ellers er han mest kendt for sine roller i 'Gremlins' og 'The Terminator'.

Instruktøren af blandt andet 'Gremlins,' Joe Dante, skrev torsdag på Twitter:

Dick Miller Dies: ‘Bucket Of Blood’ Star Who Worked Regularly With Roger Corman & Joe Dante Was 90 https://t.co/MfvZbzGJmF pic.twitter.com/24tX48aLbu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 31, 2019

'...Jeg prøvede altid at finde en rolle til Dick - ikke bare fordi, han var min ven, men fordi jeg elskede at se ham spille! Han havde mere end 100 medvirkender bag sig, i film og tv-serier, ikke dårligt for en fyr, som stort set aldrig fik en hovedrolle.'

R.I.P Dick Miller, legendary character actor and Roger Corman's good-luck charm. pic.twitter.com/ciQAj6b2wa — B-Movie Poster Vault (@TheBMovieVault) January 31, 2019

Han efterlader sig sin hustru Lainie, datteren Barbara og et barnebarn.