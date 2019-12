Kærligheden varer ikke altid evigt.

Det må komiker og skuespillerinde Niecy Nash sande. Hun skal skilles fra sin ægtemand, elektroingeniøren Jay Tucker.

Ifølge det amerikanske medie TMZ indleverede komikeren torsdag sin skilsmissebegæring til myndighederne i Los Angeles, USA.

Skilsmissen kommer dog ikke umiddelbart som en overraskelse, for tilbage i oktober lavede Niecy Nash et opslag på det sociale medie Instagram herom.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Niecy Nash (@niecynash1) den 30. Okt, 2019 kl. 1.30 PDT

I opslaget, der var fra både Niecy Nash og Jay Tucker, fortalte de blandt andet, at de var bedre sammen som venner end som ægtefolk, og at de ville gå hver til sit.

Og nu, efter otte års ægteskab med Jay Tucker, har Niecy Nash altså valgt at indgive skilsmissebegæringen.

Den 49-årige komiker og den ligeledes 49-årige elektroingeniør blev gift i 2011. Brylluppet blev dengang optaget og senere vist i tv-programmet 'Niecy Nash's Wedding Bash'.

Niecy Nash er blandt andet kendt fra tv-serierne 'Reno 911!' og 'American Dad'. Hun har ligeledes medvirket i små roller i blandt andet 'My Name is Earl', 'Brooklyn Nine-Nine' og 'Modern Family'.