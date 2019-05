Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på? Synes du, alle de andre mediers valgtest er fyldt med svære spørgsmål?

Tag B.T.s alternative valgtest herunder og find ud af, hvor du skal sætte dit kryds. Måske du bliver overrasket over. hvem du i virkeligheden bør stemme på.

Henter matchmaker...