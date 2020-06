»I do!« En frase, som Dennis Quaid har en del erfaring med at få ud over læberne. Og nu har han sagt det igen.

Den 66-årige skuespiller er nemlig blevet gift for fjerde gang. Denne gang med en 27-årig mere eller mindre ukendt kvinde.

Laura Savoie hedder 'Far from heaven'-skuespillerens udkårne, som han nu har sagt ja til at tilbringe resten af livet med, under et bryllup, der foregik i skjul fra offentlighedens søgelys.

Parret stak nemlig af til et resort i Santa Barbara, hvor de den 2. juni fik formelle papirer på deres kærlighed.

»Det var smukt,« fortæller Dennis Quaid til People og tilføjer, at det var kærlighed ved første blik, da han mødte Laura Savoie.

De to krydsede første gang hinandens vej under et forretningsmøde i maj 2019. Fem måneder senere blev de forlovet, og i umiddelbar forlængelse heraf italesatte Dennis Quaid aldersforskellen mellem dem.

Han forsikrede, at det faktum, at hans - på det tidspunkt - kommende kone i teorien kunne have været hans barnebarn, ikke var en bekymring.

»Nej, det bekymrer os faktisk ikke. Alle kommer fra deres eget udgangspunkt i livet, så jeg kan faktisk ikke kommentere den måde, de føler. Det gør mig ikke engang vred,« sagde han og stadfæstede sin kærlighed til Laura Savoie.

Egentlig var planen, at de to skulle giftes på Hawaii i april og siden holde endnu en reception i Nashville, men så kom corona-pandemien, og den store fest blev aflyst.

I stedet holdt de en helt intim ceremoni, hvor kun de selv og en præst var til stede under vielsen. Den fjerde af slagsen for Dennis Quaid.

Han har tidligere været gift med skuespillerinde P. J. Soles, skuespillerinde Meg Ryan og ejendomsmægler Kimberly Buffington-Quaid. Med de to sidstnævnte har han sammenlagt tre børn.

Laura Savoie er oprindeligt fra St. Louis, Missouri og arbejder i øjeblikket på en Ph.d.-grad i regnskab ved University of Texas ved Austin’s McCombs School of Business.

Derudover har hun job som konsulent ved en ejendomsmæglervirksomhed og underviser i yoga.

Og nå ja, så tilbringer hun tid med sin udkårne, som hun kun har kærlige ord at sige om.

»Jeg har aldrig mødt nogen, der er så forelsket i livet. Det er, som intet kan få ham ned. Bare dét at få lov til at leve med én, der har det sådan, er inspirerende for mig,« siger hun til People.