Den 17-årige make-up blogger og influencer Ethan Peters er død.

Det bekræfter Ethan Peters' far Gerald Peters over for Fox News.

»Han ønskede intet andet end at inspirere, få folk til at grine og skubbe grænserne for, hvad er der er acceptabelt i vores verden for alle unge. Han var en venlig sjæl, der accepterede alle for den, de var,« fortalte Gerald Peters til Fox News.

Ethan Peters var ifølge Gerald Peters afhængig af stoffer, og det var også ham, der fandt sin søn på død på sit soveværelse klokken 11 søndag formiddag.

Vis dette opslag på Instagram This ones for my exes to look at when they stalk me @sonnychaotic the photography queen herself Et opslag delt af Ethanisupreme (@ethanisupreme) den 21. Jul, 2020 kl. 1.44 PDT

Selv om at den præcise dødsårsag ikke er blevet fastlagt endnu, så er Gerald Peters overbevist om, at sønnen er død af en overdosis.

Og så Ethans Peters veninde og influencer Ava Louise har været ude og bekræfte den sørgelige nyhed om dødsfaldet.

Det gør hun på Twitter, hvor hun har delt et billede af hende selv og Ethan Peters. Her skriver hun blandt andet, at hun har mistet sin bedste ven, og at hun har fået knust sit hjerte.

Ethan Peters har over en halv million følgere på Instagram og 139.000 følgere på YouTube.

My best friend in the entire world, my twin flame.....the only person there for me when I had no one. I love you Ethan, I am at a loss for words. I wish I knew how bad it was. I know what you’d want me to say to the Internet rn but I’m to heartbroken to say it. Rip pic.twitter.com/EjQdm0JVxE — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) September 5, 2020

Før han blev en del af skønhedsverden og blev influencer, havde Ethan Peters en succesfuld meme-konto, som havde intet mindre end 1,3 millioner følgere.

Den profil solgte han, da han var kun 13 år til en pris på 157.000 kroner. Det skriver People.

Inden sin død nåede Ethan Peters også at starte sit eget tøjmærke ved navn 'Hellboy'.