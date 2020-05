Barneskuespilleren Logan Williams blev blot 16 år gammel. Og nu fortæller hans mor, hvad der kostede ham livet.

I tre år kæmpede den unge mand med en afhængighed af smertestillende medicin, og det var også en overdosis, han døde af, fortæller hun i et interview med New York Post.

»Hans død skal ikke være forgæves. Det kommer til at hjælpe mange fremover,« fortæller Marlyse Williams om sønnen, der gik bort den 2. april.

Logan Williams var kendt fra serierne 'The Flash' og 'When Calls the Heart', og Marlyse Williams fortæller, at sønnen, der som blot 13-årig prøvede marihuana for første gang, tilbage i marts lovede at droppe stofferne.

Hun så ham sidst i live den 30. marts, hvor de lavede middag sammen og snakkede. De sidste ord, de sagde til hinanden, var 'jeg elsker dig'. Fire dage senere skulle hun identificere ham, efter han var død.

»At se ham sådan var ligeså hjerteskærende som at få beskeden om, at han var død. Det var forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Han var kold,« fortæller Marlyse Williams.

Hun har tidligere fortalt, hvordan hun som følge af coronavirussen ikke har kunnet sørge med familien. Al kommunikation med den er foregået på telefon, mail og sociale medier.

»Jeg kommer ikke til at kramme mine forældre, som lige har mistet deres eneste barnebarn. Det er hårdt,« sagde Marlyse Williams i starten af april til det canadiske medie TriCity News.