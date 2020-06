Optøjer i USA har hersket, efter den afroamerikanske mand Gerge Floyd døde i politiets varetægt 25. maj.

En af de demonstrerende brugte muligheden til at sende et stærkt signal til sodvandsgiganten Pepsi for en reklame, de lavede i samarbejde med realitystjernen og modellen Kendall Jenner i 2017.

En af de mange mennesker på gaden genskabte nemlig en stækt kritiseret reklamefilm, hvori Kendall Jenner midt i en demonstration rækker en pepsi til en betjent, hvorefter fred og latter bryder ud.

Noget, som folk mente negligerede de problemer, som afroamerikanere oplever med poltiet. Debatten var omfattende på sociale medier.

I can’t believe someone actually did it. pic.twitter.com/GgNe3Ftbnr — Bravo Lima Mike (@PeaDeeKay) June 4, 2020

'Det groteske er, at hvis en sort mand stikker hånden i sin lomme for at finde en Pepsi til en politimand under en demonstration, så bliver han skudt,' lød det eksempelvis fra én vred Twitter-bruger.

Pepsi-reklamen blev stoppet, dagen efter den kom ud, og sodavandsfirmaet undskyldte.

'Pepsi prøvede at sende en besked om fællesskab, fred og forståelse. Åbenlyst ramte vi forbi, og vi undskylder. Vi prøvede ikke at tage let på nogle seriøse emner. Vi fjerner videoen. Vi undskylder også for, at vi har sat Kendall Jenner i denne situation,' lød det fra firmaet dengang.

Men nu er sagen altså igen boblet op til overfladen, da et billede viser en demonstrant foran en række kampklædte betjente med en pepsi i hånden.

Lige efter debatten i 2017, gav Kendall Jenner ikke mange ord fra sig, men man har senere kunnet se hende i familiens meget berømte realityshow 'Keeping up with the Kardashians', hvor hun er i tårer.

»Det føles som om, mit liv er ovre,« lyder det fra hende i klippet, hvor hun taler med sin storesøster Kim Kardashian West, skriver Vanity Fair.

Det nye billede af en demonstrant, der sender den slet skjulte reference til reklamen, har fået mere end 800.000 likes i skrivende stund.

Urolighederne i USA har været omfattende, siden George Floyd blev kvalt af en betjent, som holdt sit knæ på mandens hals i mere end otte minutter, og flere sammenstød mellem politi og demonstranterne er endt voldelige.