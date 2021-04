Det var ikke kun et spørgsmål om mode og stil, da Demi Lovato i november klippede sig korthåret.

Den nye frisure kom sig af, at sangerinden ønskede at frigøre sig selv fra sin kristne opvækst.

Det fortalte hun for nylig i talkshowet 'The Drew Barrymore Show'.

De lange mørkebrune lokker har fulgt den 28-årige sangerinde, siden hun startede sin karriere som skuespiller som 6-årig og siden fik sit helt store gennembrud på Disney Channel, hvor hun spillede med i flere film og tv-serier. Den mørke manke havde hun også, da hun bevægede sig over i musikken. Og da hun var dommer på amerikansk 'X Factor'.

Demi Lovato som vi kendte hende. Her i 2017.

Og spørger man Demi Lovato, så er den nye korthårsfrisure et billede på, at hendes primære fokus for første gang er på hende selv og ikke på karrieren.

»Jeg var så fokuseret på at være den sexede feminine popstjerne, at jeg ignorerede, hvem jeg selv var,« siger hun i talkshowet.

Demi Lovato er aktuel med den barske dokumentarfilm 'Dancing With the Devil', der blandt andet fortæller om seksuelt misbrug og et årelangt stofmisbrug, som kulminerede i en heroinoverdosis, der nær havde slået hende ihjel, og som betyder, at hun i dag lever med en hjerneskade og nedsat syn.

Sangerinden, der også har lidt af en spiseforstyrrelse under store dele af sin karriere, fortæller, at hun aldrig har været så glad, som nu hvor hun har klippet det lange hår af.

»Da jeg klippede håret af, følte jeg mig helt fri, fordi jeg ikke længere bukkede under for et ideal eller en tro, som siger, jeg skal være noget andet, end det jeg er,« siger hun.

»Jeg klippede mit hår, fordi jeg ville befri mig selv for alle køns- og seksualitetsnormerne, som jeg har levet under som en kristen fra systaterne.«

Det er ikke første gang, Demi Lovato tager afstand til sin kristne opvækst i Texas.

I podcasten 'The Joe Rogan Experience' fortalte hun for nylig, at hun først i sit voksenliv er sprunget ud som panseksuel – en seksuel tiltrækning af personer uden skelen til køn – efter at hun hele sin ungdom har følt skam ved sin nysgerrighed for kvinder.

»Jeg ved ikke, om jeg ender sammen med en fyr nu, så jeg kan ikke rigtig se mig selv blive gravid. Jeg er så flydende nu, og en af grundene til det er, at jeg var så meget inde i skabet før,« forklarer hun i podcasten.