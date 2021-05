Demi Lovato giver patriarkatet skylden for, at det tog dem 28 år at finde sin sande kønsidentitet.

I sidste uge sprang sanger og skuespiller Demi Lovato ud som nonbinær, og i samme ombæring bad den tidligere Disney-stjerne om at blive tiltalt som de eller dem fremfor hun eller hende.

Nu fortæller Demi Lovato, at det mandsdominerede samfund er skyld i, at de »i mange år levede sit liv for andre«.

Det gør de i et interview med skuespillerinden Jane Fonda i Greenpeaces Youtube-serie Fire Drill Friday.

»Patriarkatet styrer industrien, de er centrum for alting. Da det gik op for mig, tænkte jeg: 'Hvordan har patriarkatet holdt mig tilbage?',« lyder det fra Demi Lovato.

»Og for mit vedkommende, så var det at putte mig i en kasse og fortælle mig: 'Du er kvinde, det her er, hvad du skal kunne lide, det her er, hvad du er ment til at gøre, lad være med at drømme større og tale højere. Og det resonerede ikke med mig, for jeg er for åbenmundet til det.«

Demi Lovato har tidligere åbnet op omkring, at de identificerer sig selv som panseksuel - og altså ikke er tiltrukket af et bestemt køn - men i sidste uge fortalte den 28-årige sanger så, at de også betegner sig selv som uden for de binære køn mand og kvinde.

»Det sidste halvandet år har jeg lavet en del helende og selvreflekterende arbejde. Og gennem det arbejde har jeg gjort den opdagelse, at jeg identificerer mig selv som nonbinær,« afslørede Demi Lovato i sin podcast 4D.