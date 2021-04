Et helt uskyldigt forsøg på at få en yoghurt-is fik i weekenden sangerinden Demi Lovato i virkelig dårligt humør.

Da popstjernen kom ind i 'Frozen Yogurt'-kæden The Bigg Chill i Los Angeles, skulle hun nemlig gennem kassevis af sukkerfri slik og kager.

Noget, som fik Lovato helt op i det røde felt, fordi hun mente, at butikken promoverede en usund slankekultur.

Sangerinden rasede derfor på sociale medier, hvor hun blandt andet opfordrede folk til at boykotte butikken.

Det var dette billede på Demi Lovatos Instagram-story, som startede fejden mellem hende og yoghurt-butikken.

Det lidet bizarre angreb på yoghurt-butikken har hen over weekenden fået yderst meget opmærksomhed.

For eksempel har den britiske tv-vært Piers Morgan været ude og udskælde Demi Lovato i en klumme i Daily Mail.

Her kalder han blandt andet kalder sangerinden for 'arrogant'.

'Jo mere denne frastødende arrogante kvinde angriber denne søde, lille butik på så misvisende og sindssyg en måde, des mere rasende bliver jeg,' skrev Piers Morgan i klummen.

Piers Morgan har også blandet sig i sagen.

Også butiksindehaverne af The Big Chill har udtalt, at de ikke forstår kritikken fra Demi Lovato. De har sågar besvaret sangerindens kritik direkte:

'Vi har forsøgt at tilfredsstille vores kunders behov de sidste 36 år. Vi er kede af, at du finder dette stødende.'

Noget, som Demi Lovato ikke reagerede særligt pænt på.

'Bare stop. I vil ikke op imod mig. I tager fejl, og kunder har altid ret,' skal hun have skrevet i en besked til butiksindehaverne, som efterfølgende blev lækket.

Kritikken blev for meget for Demi Lovato, der nu har undskyldt.

Den massive kritik af Demi Lovatos raseri over yoghurt-butikken har nu fået sangerinden til at trække i land. Det skriver Page Six.

I en ny video på Instagram indrømmer den 28-årige sangerinde, at hun nok reagerede for voldsomt.

I videoen forklarer hun sin reaktion med, at hun er 'passioneret' omkring emnet, fordi hun tidligere har kæmpet med en spiseforstyrrelse.

»Da jeg skrev til yoghurt-butikken var min intention oprindeligt at understrege en pointe. Jeg ville sætte fokus på marketing, som, jeg ikke mener, er i orden,« siger hun i videoen og fortsætter:

»Jeg er en person, som kæmper for at komme ovenpå efter en spiseforstyrrelse, og den dag i dag har jeg stadig svært ved at gå ind i en yoghurt-butik, bestille en yoghurt og have det godt med at holde den i mig, når jeg har spist den.«

Demi Lovato siger endvidere, at hendes spiseforstyrrelse fik hende til at drage konklusioner, hun ikke burde.

»Jeg er virkelig ked af, at folk misforstod mig. Jeg bliver bare virkelig passioneret. Det kom ikke ud af had, men fra et forsøg på at løfte folk op og få dem til at gøre det bedre. Jeg forstår nu, at jeg ikke formåede at løfte denne butik op.«

Demi Lovato afslutter videoen med at påpege, at hun trods sin undskyldning stadig er utilfreds med indretningen i butikken, da den gør det svært for folk med spiseforstyrrelser at spise en yoghurt uden dårlig samvittighed, fordi de skal gennem en række sukkerfri-produkter, før de kan købe deres yoghurt.

Du kan se hele hendes undskyldning herunder: