Hvordan fejres det bedst, at man er færdig i afvænning?

Svarene er sikkert mange, men for den amerikanske musiker Demi Lovato er det tilsyneladende ved at få en tatovering.

Det er dog ikke en helt almindelig tatovering, Demi Lovato har fået, og som stolt vises frem på Instagram.

Der er nemlig tale om et edderkop-motiv, og placeringen er såmænd på siden af musikerens delvist kronragede hoved.

Billede af Demi Lovatos nye tatovering, som er lavet af en tatovær, der hedder Doctor Woo. Vis mere Billede af Demi Lovatos nye tatovering, som er lavet af en tatovær, der hedder Doctor Woo.

En frisure, som den tidligere Disney-stjerne har anlagt sig i løbet af afvænningsperioden, ifølge Page Six.

Det er ikke første gang, Demi Lovato har været på afvænning.

I 2018 fik hun en overdosiv på heroin, som resulterede i en permanent hjerneskade.

»Jeg fik en hjerneskade, som jeg stadig kæmper med i dag. Jeg kører ikke bil, fordi mit syn har fået blinde vinkler,« har sangeren forklaret ifølge People.

Det var dog langt fra det eneste, der skete.

Musikerens pusher valgte nemlig at udnytte situationen til seksuelt at udnytte Demi Lovato.

»Da jeg blev fundet, var jeg nøgen og blå. Han havde bogstaveligt talt efterladt mig til at dø, efter at han havde udnyttet mig.«

»Da jeg vågnede op på hospitalet, spurgte de mig, om jeg havde givet samtykke til sex, og på det tidspunkt fik jeg et flashback, der viste ham ovenpå mig, så jeg svarede ja. Det var først en måned senere, at jeg indså, at man ikke kan give samtykke, når man har den sindstilstand, jeg havde.«

Demi Levato blev også udsat for voldtægt som blot 15-årig.

I 2021 sprang Demi Lovato også ud som nonbinær og ser derfor hverken sig selv som værende kvinde eller mand.