Det ene øjeblik var den der. Det andet øjeblik var den væk. Kærligheden. Demi Lovato er blevet single.

Kun en måned efter, at hun på Instagram afslørede sit romantiske forhold med modellen Austin Wilson, bekræfter hun, at de ikke længere er sammen.

Dette sker også på Instagram, hvor begge parter har slettet alle billeder, hvorpå de begge er.

I en besked til en fan skriver hun:

'Lad venligst være med at være efter ham. Han er en god fyr. Meget bedre end det, man umiddelbart ser, fordi han har mange tatoveringer,' skriver hun og fortsætter:

'Brud er hårde for begge parter. Bare vær venlige og bed en bøn.'

Parret offentliggjorde deres forhold 14. november, hvor den 27-årige sangerinde delte et billede, hvorpå den to år yngre mand kyssede hende.

Demi Lovato har tidligere dannet par med sangeren Joe Jonas og skuespilleren Wilmer Valderrama.

Hun har desuden udtalt, at hun er åben overfor muligheden for at date en kvinde, men hun er endnu ikke blevet kædet romantisk sammen med én.

Sangerinden, der startede sin karriere som barneskuespiller i 'Barney & Friends' og siden brød igennem med Disneys 'Camp Rock', har været meget åben omkring sine personlige kampe.

Hun har offentligt fortalt om, hvordan hun har været afhængig af stoffer og alkohol, og hvordan hun har en bipolar lidelse.

»Jeg har været igennem en del og ser mig selv som én, der kæmper. Jeg er ikke nødvendigvis en vinder, men en fighter, der fortsætter med at kæmpe uanset hvad, der bliver smidt i min retning,« sagde hun for en måned siden til Teen Vogue Summit i Los Angeles ifølge Daily Mail.