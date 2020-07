Demi Lovato er blevet forlovet med sin kæreste, Max Ehrich.

Den 27-årige sanger afslører den glædelige nyhed i et opslag på sin Instagram.

Her har hun lagt en række billeder op fra en strand på Malibu, hvor frieriet altså har fundet sted.

'Da jeg var en lille pige, kaldte min far mig altid hans 'lille partner' - noget som måske ville lyde mærkeligt, hvis ikke det var med hans cowboy-agtige accent. For mig gav det hele mening. Og i dag gav det hele mening igen. Forskellen er bare, at jeg nu officielt er en andens partner,' skriver Demi Lovato og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram When I was a little girl, my birth dad always called me his “little partner” - something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone else’s partner. @maxehrich - I knew I loved you the moment I met you. It was something I can’t describe to anyone who hasn’t experienced it firsthand but luckily you did too.. I’ve never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express but I’m ecstatic to start a family and life with you. I love you forever my baby. My partner. Here’s to our future!!!! Ps. THANK YOU @angelokritikos FOR HIDING BEHIND ROCKS AND CAPTURING THE ENTIRE THING!!! I love you boo!!! Et opslag delt af Demi Lovato (@ddlovato) den 22. Jul, 2020 kl. 10.46 PDT

»Max Ehrich - Jeg vidste, at jeg ville elske dig, fra det sekund jeg mødte dig.'

I opslaget skriver hun videre, at hun aldrig har følt sig så elsket af en anden person før udover sine forældre.

'Du presser mig aldrig til at være andre end mig selv. Og du får mig til at være den bedste version af mig selv.'

Hun slutter opslaget med at skrive, at hun glæder sig til fremtiden.

Parret har ellers ikke datet ret lang tid. Det var nemlig først i marts at det blev offentliggjort at de to var et par.

Inden da dannede Demi Lovato par med modellen Austin Wilson. Dette forhold varede dog kun kort tid. De offentliggjorde deres forhold i november, men i december var forholdet altså slut igen.