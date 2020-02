Som Hollywoodstjerne får man ofte lagt makeup, sat hår og udvalgt tøj af de allerdygtigste i branchen.

Netop derfor mener den 27-årige sangerinde Demi Lovato, det er vigtigt at vise, hvordan man ser ud under det hele.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun samtidig deler et billede af sig selv - helt uden makeup.

'Sådan her ser jeg ud 85 procent til 90 procent af tiden,' skriver Demi Lovato under billedet.

I opslaget påpeger den 27-årige sangerinde flere af de ting, som hun godt kan lide ved sit udseende.

'Jeg er stolt af mine fregner, stolt af min 'numsehage' og stolt af, at jeg elsker mig selv for den, jeg er #Jegelskermig,' skriver hun.

Flere af hendes følgere påpeger da også i kommentarfeltet, under Demi Lovatos makeupfri selfie, at hun slet ikke behøver makeup.

'OMG!!! Så meget mere smuk unden makeup,' skriver en bruger ved navn Jesperlokke.

En anden skriver: 'Er det bare mig, eller ser hun endnu bedre ud uden makeup?'

Flere roser også Demi Lovato for at være en inspiration: 'Du er sådan en inspiration! Jeg kæmper for at elske mig selv og mit udseende,' skriver en bruger ved navn shane_y1820.

Det er ikke første gang, at den 27-årige sangerinde forsøger at bryde tabuer på sociale medier.

I september 2019 lagde hun blandt andet et uredigeret billede op af sig selv i bikini: 'Jeg er bare så træt af at skamme mig over min krop og af at redigere den (...) så andre tror, jeg er DERES opfattelse af, hvad smuk er,' skrev hun dengang.