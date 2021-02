Tre slagtilfælde og et hjerteanfald.

Det var, hvad der skete for sangerinden Demi Lovato i forbindelse med hendes overdosis tilbage i 2018.

En overdosis, som har betydet, at den tidligere Disney-barnestjerne den dag i dag er blevet permanent hjerneskadet.

Det afslører den 28-årige popstjerne i en kommende dokumentar ved navn 'Dancing with the Devil', som handler om hendes overdosis for tre år siden og den indflydelse, som den har haft på hendes liv efterfølgende.

Demi Lovato. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Demi Lovato. Foto: ANGELA WEISS

»Jeg fik en hjerneskade, som jeg stadig kæmper med i dag. Jeg kører ikke bil, fordi mit syn har fået blinde vinkler,« sagde hun ifølge People på et pressemøde omhandlende dokumentaren onsdag.

»Og i lang tid havde jeg svært ved at læse. Det var et stort øjeblik, da jeg kunne læse op fra en bog igen, hvilket jeg først kunne to måneder efter min overdosis, fordi mit syn var så sløret,« fortsatte hun.

Ifølge Demi Lovato anser hun følgerne af overdosisen som en påmindelse om, hvor galt det kan gå, hvis hun ryger tilbage i det samme hul.

»Alt, der er sket, skulle ske, før jeg kunne lære, hvad jeg har lært,« siger hun i et opfølgende interview med det amerikanske medie.

»Det har været en smertefuld rejse, og når jeg kigger tilbage, kan jeg godt blive trist over at tænke på den smerte, jeg gik igennem for at overkomme de ting, men jeg fortryder ingenting.«

I dokumentaren fortæller Demi Lovato blandt andet, at det ikke kun var stofferne, der fik hende til at bryde sammen, men også 'tidligere traumer' samt ting, som hun oplevede i musikindustrien.

I traileren kan man høre hende fortælle, at hun ifølge lægerne kun havde 5-10 minutter tilbage, før hun var død af sin overdosis.

Efterfølgende kan man se sangerinden fortælle sin ven, skuespilleren Matthew Scott Montgomery, at hun havde 'krydset en grænse, hun aldrig havde krydset før'.

Demi Lovato. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Demi Lovato. Foto: MIGUEL RIOPA

»Snakker vi om heroin?«, spørger vennen hende tilbage.

Og det var netop heroin, som forårsagede Demi Lovatos overdosis i juli 2018, hvor superstjernen blev hastet til hospitalet fra sit hjem i Hollywood. Læs mere om det her.

Traileren til dokumentaren, 'Dancing with the Devil', udkom på YouTube onsdag og kan ses i playeren øverst oppe.

Dokumentaren udkommer 23. marts på YouTube.