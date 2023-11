For tretten uger siden blev der delt det, der skulle blive den australske tv-stjerne og sanger Johnny Ruffos sidste opslag.

Natten til fredag er det kommet frem, at den kræftsygdom, han har kæmpet mod i flere år, nu har kostet ham livet.

»Det er med tungt hjerte, at vi i dag har måttet tage afsked med vores elskede Johnny. Omgivet af sin partner Tahnee og sin familie sov Johnny stille ind med støtte fra nogle utrolige sygeplejersker og læger,« lyder det i et opslag, som hans familie har delt på skuespillerens Instagram-profil.

Johnny Ruffo – der blev berømt i realityshowet 'X Factor Australia', før han blev skuespiller i serien 'Home and Away' – blev 35 år.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Johnny Ruffo (@johnny_ruffo)

Siden han i 2017 blev diagnosticeret med hjernekræft, har han været åben om forløbet, mens han samtidig har forsøgt at rejse penge og skabe opmærksomhed omkring kræftsygdommen.

På det seneste har der dog været stille fra ham, og hans seneste opslag på Instagram er fra den 7. august.

Det var hans mangeårige kæreste, Tahnee Sims, der havde uploadet videoen, som viste en lang række klip fra Johnny Ruffos kamp mod sygdommen:

»Seks år efter diagnosen. Sikke en fighter,« skrev hun til videoen, der blev delt på begge deres Instagram-profiler.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tahnee Sims (@tahneesims)

Samme dag, som videoen blev delt, gav skuespilleren ifølge det australske medie news.com.au et interview med den lokale Perth-radiostation Youth Jam, hvor han roste sin kæreste, som han havde været sammen med siden 2015, og takkede hende for hendes støtte.

»I øjeblikket (er behandlingen) hver anden uge, hvilket er ret opslidende. Og det får dig til at føle dig som døden, det er forfærdeligt, det er virkelig forfærdeligt,« sagde han og forklarede, at det gjorde det hele bedre, at han havde hende ved sin side:

»Jeg ved ærlig talt ikke, hvordan hun har gjort det. Nogle gange føler jeg, at hun har været igennem en hårdere tid end mig, fordi hun har været nødt til at gennemgå alt sammen med mig – minus selve kemoen – men hun har også været nødt til at håndtere mig, mine op- og nedture og det at være et røvhul.«

Efter at have medvirket i 'X Factor' i 2011 udgav han flere singler, vandt en sæson af 'Dancing with the Stars' og spillede rollen som Chris Harrington i 'Home and Away' i tre år, før han måtte sætte sin karriere på pause som følge af diagnosen i 2017.

Efter to års behandling kom han i remission, men kræften vendte tilbage i 2020.

I et interview med Channel 10 sidste år afslørede Ruffo, at hans prognose var blevet dødelig, skriver BBC:

»Jeg slog min diagnose og min tumor op og... den gennemsnitlige forventede levetid var tre år. For mig er det nu fem år, så jeg er allerede ved at vinde,« sagde han:

»På et eller andet tidspunkt kommer det til at ramme mig... Mit mål er nu at forsøge at hjælpe så mange mennesker som muligt.«