For fire dage siden delte han et billede af, at han og familien befandt sig i det, han beskrev som 'et sted i paradis'.

Nu er den tyskfødte skuespiller Christian Oliver og hans to døtre omkommet i et tragisk flystyrt.

Det skriver People, BBC og CBS News.

»En hilsen fra et sted i paradis! Til fællesskab og kærlighed ... 2024, her kommer vi!,« skrev den 51-årige 'Speed Racer'-skuespiller 1. januar i det, der skulle vise sig at blive hans sidste besked på Instagram.

Torsdag oplyste Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force (SVG) i en udtalelse, at fire personer havde mistet livet i et flystyrt i Caribien.

Det lille enmotorede fly styrtede ned i havet ud for Bequia, mens det var på vej fra J.F. Mitchell Airport i Paget Farm til St. Lucia.

Ombord befandt Christian Oliver – der var født i Tyskland og siden flyttede til USA, hvor han først arbejdede som model og siden også som skuespiller – sig.

Det samme gjorde hans to døtre Madita og Annik Klepser, der var henholdsvis 10 og 12 år.

Christian Oliver blev 51 år. Her ses han i 2020.

Flyet blev styret af piloten Robert Sachs, som også ejede det.

Ingen af de fire personer overlevede.

»Kort efter at være lettet fik flyet problemer og styrtede i havet. Fiskere og dykkere fra Paget Farm tog til ulykkesstedet i deres både for at yde assistance. SVG's kystvagt blev informeret og rejste hurtigt til Paget Farm, Bequia, for at lede redningsarbejdet,« lyder det i udtalelsen fra det lokale politi.

»De fire personer af de førnævnte personer blev bjærget fra flyet/havet af kystvagtens personale og blev senere erklæret døde af en læge.«

Christian Oliver, der lød det borgerlige navn Christian Klepser, medvirkede blandt andet i Steven Soderberghs film 'The Good German', hvor han spillede over for Cate Blanchett, og i 'Operation Valkyrie', hvor Tom Cruise havde hovedrollen.

Han spillede også med i to sæsoner af den populære tyske serie 'Alarm for Cobra 11' , og han var med i Netflix-serien 'Sense8', ligesom han har lagt stemme til flere videospil.