Med både en krop og en stemme, der ryster og kramper, taler sangeren Barbara Moleko til kameraet:

»Jeg ligger lige nu på hospitalet, fordi jeg har de her rystelser, som de ikke kan finde ud af, hvad er.«

Det var mandag aften, at hun først delte en såkaldt story på sin Instagramprofil, hvor hun delte et mørkt billede med teksten:

»Tre dage uden at kunne bevæge mig. Føles meget fængslende.«

Her ses Barbara Moleko og danseren Damian Czarnecki til 'Vild med dans' sidste år. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Barbara Moleko og danseren Damian Czarnecki til 'Vild med dans' sidste år. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nogle timer senere delte hun en ny story – denne gang hvor hun talte direkte til kameraet, mens man tydeligt kan se, hvordan hun ryster og kramper.

»Det er i hvert fald sådan stressbetinget og kom, lige inden jeg skulle spille et job, hvilket var møguheldigt,« fortæller 'Gør mig lykkelig'-sangeren, der sidste år medvirkede i 'Vild med dans'.

Samtidig beklager hun over for alle dem, der mødte forgæves op til koncerten.

»Men tak for alle de søde ord. Jeg bliver god igen meget snart,« lyder det fra Barbara Moleko i videoen, før hun tilføjer:

»Men jeg holder nok lige en lille pause fra koncerterne og nok også en lille smule fra sociale medier.«

Barbara Moleko – som under 'Vild med dans' hudløst ærligt gav et indblik i, hvordan hun har slidt med angst – skød for omkring en måned siden gang i sin nuværende koncerttour.