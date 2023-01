Lyt til artiklen

I december afviste Kåre Quist og Pernille Nygaard Vejs hårdnakket, at de skulle være mere end venner.

Afvisningen fik dog ikke rygterne til at forsvinde. Og nu deler nyhedsværten og tv-kendissen helt nye billeder.

Det er første gang, de selv bringer billeder af hinanden på deres sociale medier.

'Nogen nyder solen', skriver Pernille Nygaard Vejs til et af billederne, der forestiller den 51-årige DR-vært i bar overkrop og solbriller.

Det er første gang, parret selv deler billeder af hinanden. Foto: Instagram/pernillenygaardofficiel Vis mere Det er første gang, parret selv deler billeder af hinanden. Foto: Instagram/pernillenygaardofficiel

Venneparret har nemlig taget venskabet til et nyt niveau.

De er taget på ferie sammen.

B.T. har været i kontakt med Pernille Nygaard Vejs, der for nuværende ikke har flere kommentarer til parrets forhold. Hun har dog givet lov til at bringe billederne fra ferien.

Her kan man blandt andet se, hvordan der både bliver slikket sol, spist god mad, shoppet og løbet morgenture – sidstnævnte gjorde Pernille Nygaard Vejs iført en fodboldtrøje med efternavnet 'Quist' på ryggen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kåre Quist (@kaarequist)

Det var Se & Hør, der i december kunne fortælle, at den 51-årige DR-vært og den 32-årige advokatfuldmægtig og tidligere 'Paradise hotel'-deltager var begyndt at se en del til hinanden.

»Pernille og jeg har det rigtigt sjovt sammen. Hun får mig til at grine og er en god veninde,« udtalte den nyskilte Kåre Quist i ugebladet.

Han offentliggjorde i september, at han skulle skilles fra sin kone gennem 12 år, tv-værten Tine Røgind.

Og efter Se & Hørs artikel kunne Pernille Nygaard Vejs så afsløre, at også hun for nylig var blevet single efter at have brudt forlovelsen med sin seks år yngre tidligere medstuderende på jurastudiet, Mikkel Nielsen.

B.T. bad i den forbindelse venneparret om en kommentar, men Kåre Quist meddelte dengang, at han 'lader privatlivet hvile lidt', ligesom at Pernille Nygaard Vejs heller ikke dengang havde nogen kommentarer.