Det er flere måneder siden, at popduoen Nik & Jay sidst har givet lyd fra sig på de sociale medier.

Nu har de to sangere skrevet et opslag, der indeholder en glædelig nyhed: Jay - med det borgerlige navn Jannik Thomsen - er blevet far.

Jannik 'Jay' Thomsen og Niclas 'Nik' Petersen valgte tilbage i april at lukke midlertidigt ned i forbindelse med coronakrisen for at koncentere sig om deres familier.

»Det har vi gjort, og det gjorde os godt,« skriver duoen i opslaget på Instagram.

»Vi skulle sunde os efter et hektisk år, og Jannik skulle forberede sig til sin nye rolle som far,« lyder det videre.

Det var 1. august, at 39-årige Jannik Thomsens søn kom til verden:

»Den største gave jeg nogensinde har fået. Både hans mor, ham og jeg har det fantastisk og er meget lykkelige og taknemmelige for det lille nye liv,« fortæller han.

Niclas ønsker samtidig i opslaget sin makker tillykke:

»Sikke et mirakel! Velkommen til verden, lille ven. Tak, for du kom.«