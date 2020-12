For tre uger siden delte Hollywood-stjernen, der tidligere var kendt som Ellen Page, en opsigstvækkende afsløring på sociale medier.

På Instragram forklarede den 33-årig skuespiller, at han er en mand, og at han havde skiftet navn til Elliot Page.

Afsløringen blev velmodtaget af Elliot Pages fans, kollegaer og hustru, der nærmest stod på tæerne af hinanden for at rose Elliot Pages mod, men Elliot Page har selv forholdt sig forholdsvist tavs siden da.

Nu deler skuespilleren, der blandt andet er kendt fra film såsom 'Juno' og 'X-Men', dog for første gang et billede af sig selv, siden hun sprang ud som transkønnet.

Elliot Page, der tidligere hed Ellen Page. Foto: ERIC THAYER Vis mere Elliot Page, der tidligere hed Ellen Page. Foto: ERIC THAYER

Billedet har han delt på Instagram, hvor han også takker sine fans for støtten.

'Af hjertet tak. Jeres kærlighed og støtte har været den bedste gave. Hold jer raske og pas på hinanden. Vi ses i 2021,' skriver han.

Billedet blev delt søndag og har i skrivende stund knap 1,7 millioner likes samt næsten 30.000 kommentarer.

Flere kendisser såsom Jennifer Garner og Kate Mara har kommenteret opslaget, som kan ses herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af @elliotpage

Da Ellen Page afslørede, at han identificerer sig som værende en mand, fortalte han, at han både var stolt og bange. Bange for, at nyheden ville medføre, at han vil blive offer for jokes, had og vold.

'Til alle transpersoner, der må leve med chikane, selvhad, misbrug og frygten for vold hver dag: jeg ser jer, jeg elsker jer, og jeg vil gøre alt for at gøre verden bedre,' skrev han opslaget.

Elliot Page er gift med 26-årige Emma Portner. De tog har været gift siden 2018. I forbindelse med Elliot Pages afsløring, skrev Emma Portner på Instagram, at hun er »stolt« af ham.

'Trans, queer og ikke-binære mennesker er en gave til denne verden. Jeg beder om tålmodighed og fred, men at I også deltager i den inderlige støtte af transkønnede hver eneste dag. Elliots eksistens er en gave i sig selv. Skin videre, søde E. Jeg elsker dig så højt,' skrev hun.