Det var de sværeste 48 timer i Stephen DeVincents liv.

Sådan skrev hans mand, den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, kort efter den store hjerteoperation hans mand i slutningen af januar måtte gennemgå.

Det, der skulle have været et helt almindeligt tjek af Stephen DeVincents hjerte, udviklede sig pludselig noget anderledes, da lægen lyttede nærmere og konstaterede, at hans hjerte var en 'tikkende bombe'.

Det førte til en meget kompliceret operation – fem bypass og en ventilreperation – der tog intet mindre end otte timer.

Ugerne efter har været en følelsesmæssig rutsjebanetur, og der er lang vej til bedring.

Men nu tre uger senere deler Rufus Giffords mand for første gang et billede af arret efter sin store hjerteoperation.

'Jeg fjernede de sidste bandager, og dette er, hvad der er tilbage af min åbne hjerteoperation for 24 dage siden. Et ti cm ar og hullerne nedenunder, hvor seks rør drænede væske fra mit hjerte og lunger i løbet af min uge på hospitalet,' skriver han i et opslag på Instagram og fortsætter:



'Jeg bliver stærkere hver dag og er evigt taknemmelig for den kærlighed, omsorg og støtte fra alle jer samt mine venner, familie og min utroligt hengivne mand.'

Det var lige før jul, at Stephen DeVincent fik foretaget en ultralyd af sit hjerte, hvorefter en læge konstaterede noget »mærkeligt.«

»Stephen træner hver dag – han er den stærkeste mand, jeg kender. Men i løbet af det seneste år har han været mere nedslidt og kæmpet for at forblive aktiv – han gav skylden på senfølger fra corona. Det var det ikke,« skrev Rufus Gifford efterfølgende.

Ultralyden viste, at Stephen DeVincent havde en defekt hjerteventil.

Rufus Gifford og den 63-årige dyrlæge Stephen DeVincent blev viet på Københavns Rådhus i 2015.

Parret fik også ny hund, mens de boede i Danmark. En golden retriever ved navn Svend.