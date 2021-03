Den unge skuespiller Jahmil French, der var kendt fra teenageserien 'Degrassi: The Next Generation', er gået bort.

Han blev blot 28 år gammel.

Skuespillerens agent, Gabrielle Kachman, har bekræftet dødsfaldet over for CNN og siger følgende i en officiel udtalelse:

»Det er med et tungt hjerte, at jeg kan bekræfte, at min kære ven og klient Jahmil French er gået bort. Han vil blive husket af mange for sin passion, entusiasme og energiske personlighed,« lyder udtalelsen, som fortsætter:

»Jeg beder alle om at sende jeres tanker og bønner til hans familie og venner i denne svære tid.«

Agenten har ikke ønsket at videregive detaljer om skuespillerens bortgang, og årsagen til hans død er dermed endnu ukendt for offentligheden.

Jahmil French spillede rollen som Dave Turner i den populære teenageserie 'Degrassi: The Next Generation', og han nåede desuden at medvirke i blandt andet Netflix-filmen 'Soundtrack', serien 'Let's Get Physical' og filmen 'Boost'.

Adskillige af skuespillerens kollegaer fra 'Degrassi'-serien har delt hyldest opslag på sociale medier, hvor de begræder hans død.

Se nogle af dem herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Luke Bilyk (@lukebilyk)

Jahmil was one of the most gifted and effortless perfomers I’ve ever met. His vibrant personality lit up the room. Rest easy my friend. — Munro Chambers (@The_Munro) March 2, 2021

I’m sick with the news of Jahmil’s passing. He performed Dave with such sensitivity and thoughtfulness and could make me laugh so easily. It was a pleasure to work with him and he will be missed. This is a real loss. Rest In Peace. pic.twitter.com/ZbCyqNulkC — Stefan Brogren (@stefanbrogren) March 2, 2021