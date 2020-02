'Ved du, hvordan det er at høre tre fremmede voksne mennesker grine sig igennem din voldtægtshistorie i landsdækkende radio?'

Sådan lyder spørgsmålet fra debattøren Liva Agger Jørgensen i et opslag på de sociale medier.

Et opslag, som har trukket voldsom megen opmærksomhed det seneste døgn, fordi Liva Agger Jørgensen mener at kunne svare 'ja' på sit eget spørgsmål.

Liva Agger Jørgensen blev ifølge eget udsagn voldtaget på Roskilde Festival tilbage i 2015. En episode, hun efterfølgende har stået frem med i offentligheden - blandt andet i radioprogrammet 'P1 Morgen'.

Da P1 i weekenden sendte programmet 'Søndagsfrokosten', diskuterede de tre gæster, tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, debattør Karen West og lederskribent i Information David Rehling, Liva Agger Jørgensens voldtægtshistorie.

I den forbindelse benyttede de sig af klip fra Liva Agger Jørgensens tidligere deltagelse i 'P1 Morgen' - klip, som ifølge Liva Agger Jørgensen er 'taget ud af kontekst' og 'ikke giver mening'.

Efterfølgende har Liva Agger Jørgensen, der i øvrigt ikke blev kontaktet for et uddybende interview forud for 'Søndagsfrokosten', listet en række kritikpunkter op om programmet.

Et af kritikpunkterne går på, at Karen West i programmet siger, at hun ikke kan forstå, at Liva Agger Jørgensen 'frøs' i situationen, da man ifølge hende ikke bliver voldtaget, hvis man er en 'barsk' person.

Ved du, hvordan det er at høre tre fremmede voksne mennesker grine sig igennem din voldtægtshistorie i landsdækkende radio?



Det gør jeg. #dkmedier @P1radio #samtykke #LetsTalkAboutYes pic.twitter.com/rQsg30w93r — Liva Agger Jørgensen (@livaaj1) February 24, 2020

»Det kommer da an på, hvordan du er opdraget. På hvordan du er. Er du en barsk person, som jeg er, så kommer du ikke ud for det. Er du én, der ikke er sådan, så kan du da lande i den,« siger Karen West til værten Bille Sterils spørgsmål om, hvorvidt det ikke er en normal reaktion at fryse i en voldtægtssituation.

Og det er netop denne kommentar - samt det faktum, at gæsterne ifølge Liva Agger Jørgensen finder hendes voldtægtshistorie morsom - som debattøren stiller sig mest uforstående over for.

'At de tre deltagere sidder og griner sig igennem min historie og mine reaktioner er decideret ydmygende. Men nu skal de mærke, hvordan jeg er opdraget - nemlig til at sige fra, når nogen gør mig uret (hvilket jeg også gjorde, da en mand lå ovenpå mig og voldtog mig for fem år siden),' skriver Liva Agger Jørgensen i sit opslag på sociale medier.

Her langer hun også ud efter DR, som ikke gav hende muligheden for et genmæle i programmet.

'Jeg er rasende over, at DR laver en debat, der udelukkende handler om min historie og mig som person, uden jeg selv har mulighed for at forklare eller forsvare mig,' skriver hun.

Berlingske har været i kontakt med Judith Skriver, der er redaktionschef for Kultur og Samfund i DR, og hun lægger sig fladt ned.

»Der er ikke så meget at rafle om - det her er tre klare fejl: Vi udlægger sagen fejlagtigt, værten giver paneldeltagerne mulighed for at kloge sig på Liva Agger Jørgensens situation, uden at hun kan forsvare sig, og så er der den lette tone, der slet ikke passer til situationens alvorlighed,« siger redaktionschefen til avisen.

Hun siger endvidere, at hun gerne vil undskylde over for Liva Agger Jørgensen, men at de endnu ikke har kunnet komme i kontakt med hende.

Gitte Lillelund Bech, der var en af programmets tre gæster, har også undskyldt over for Liva Agger Jørgensen. Det har hun gjort i en kommentar på Twitter, hvor hun indrømmer, at hun ikke havde læst op på debattørens historie inden programmet.

I kommentaren påpeger Gitte Lillelund Bech blandt andet det faktum, at gæsterne i P1-programmet undrede sig over, at Liva Agger Jørgensen angiveligt var fortsat med at kysse den mand, som, hun påstår, voldtog hende. Noget, som Liva Agger Jørgensen kalder 'faktuelt forkert' i sit opslag.

'Kære Liva - jeg er da dybt ærgerlig ift. debatten søndag. Jeg har ikke læst din historie og får den først foreholdt søndag til frokosten, inkl. at du bliver ved med at kysse med manden. Det er svært at forholde sig til, når det er det eneste, jeg kan gå ud fra. Så undskyld meget,' skriver hun.