»Jeg kan godt ærgre mig over, at personsager kommer til at fylde så meget, at det overskygger det, der er hovedformålet,« siger Tine Johansen.

Som formand i Dansk Journalistforbund følger hun MeToo-bølgen – og dens konsekvenser – tæt. Bølgen, som senest har kostet Jes Dorph-Petersen jobbet som vært på 'Go' aften live'.

»Først og fremmest er det en ulykkelig sag. Jeg har set andre citeret for, at der ikke er nogen vindere her, og det er jeg meget enig i. Sagen er jo en del af en meget svær proces, som TV 2 og andre mediearbejdspladser er igennem lige nu.«

Tine Johansen vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men hun vil gerne bidrage med sit syn på MeToo-bølgen, der siden august har været på dagsordenen i særligt mediebranchen

I opgøret med kulturen er medierne gået forskelligt til værks, forklarer Tine Johansen. TV 2 har valgt at involvere et eksternt advokatfirma til at foretage en undersøgelse af kulturen.

Og man har ikke sat en forældelsesfrist. Alle oplevelser – også dem, der har årtier på bagen – er blevet efterspurgt.

Netop den detalje betyder, at Jes Dorph-Petersen nu er ude af vagten. De beretninger, der har resulteret i hans fyring, er henholdsvis 18 og 20 år gamle.

»Når man vælger at stille de spørgsmål, skal man også være klar til at høre svaret. Det har man gjort her. Det er smadderulykkeligt, men der findes ikke nogen god udgang,« siger Tine Johansen,

Jes Dorph-Petersen nåede i flere årtier at være kanalens ansigt udadtil. Otte gange blev han kåret til årets tv-vært af Billedbladets læsere.

At han var vellidt i den brede befolkning står da også lysende klart, når man ser på de mange reaktioner, der har været på hans fyring på de sociale medier.

Flere raser. Kritiserer TV 2 for at have krænket hans retssikkerhed. Dømt ham. Men de glemmer også, at der ikke er tale om en straffesag. Rent juridisk må TV 2s ledelse opsige dem, de vil, understreger Tine Johansen og tilføjer, at man dog altid vil kunne køre sag om, hvorvidt opsigelsen var saglig.

Jes Dorph-Petersen fortalte forleden til B.T., at han ikke ønsker at gå videre med sagen. Han ønsker blot, at debatten om forløb som hans skal køre.

Og det gør den. Med fokus på de personer, der er blevet afskediget som følge af MeToo-bølgens strømmen indover den danske mediebranche.

Her står man i et stort dilemma, påpeger Tine Johansen. For som involveret i personalesager er der krav om fortrolighed.

»Det bliver udfordret i denne tid, fordi der på den ene side er et ønske om, at man skal kunne indberette sine henvendelser anonymt, og på den anden side er der i offentligheden et ønske om at kunne diskutere dem.«

Samtalen er vigtig, men Tine Johansen ærgrer sig over, at det er personerne og ikke hovedformålet, der fylder.

»Der opstår en polariseret debat, hvor man næsten skal erklære sig tilhænger af det ene eller det andet, i stedet for en samtale om at komme videre og sætte gode, trygge arbejdspladser i fokus.«

Debatten og processen er smertefuld for alle, mener Tine Johansen. Men den er også nødvendig:

»Jeg er meget taknemmelig for, at Sofie Linde og siden andre kvinder har stillet sig frem og prikket hul på debatten. For den skulle tages.«