I årevis var de Hollywoods hotteste par og nærmest som skabt for hinanden. Men noget gik helt galt.

I luften mellem Frankrig og Californien faldt ægteskabet fra hinanden. 'Er du o.k., mor', spurgte et af hendes børn, da hun steg af flyet.

Hollywoodstjernerne Angelina Jolie og Brad Pitt har bekriget hinanden, siden de i 2016 chokerede verden ved at meddele, at de skulle skilles.

Inden da var parret nærmest symbolet på den perfekte hollywoodfamilie. Med fire adoptivbørn og tre biologiske børn.

Det celebre par faldt for hinanden i 2004 under indspilningen af filmen 'Mr. and Mrs. Schmidt'. Dengang var Pitt gift med Jennifer Aniston, men Aniston blev hurtigt fortid, og 'Brangelina', som det nye par blev kaldt, blev en realitet.

Angelina Jolie havde på det tidspunkt allerede adopteret to børn, som Brad Pitt efterfølgende også adopterede. Derefter fik de deres første barn sammen i 2006, datteren Shiloh.

I 2007 blev familien udvidet med adoptivsønnen Pax, og i 2008 fødte Angelina Jolie parrets biologiske tvillinger, Vivienne og Knox.

Og så var alt ellers fryd og gammen. Udadtil.

For et eller andet er gået galt mellem de to stjerner. Og den 14. september 2016 faldt forholdet helt fra hinanden i flyet hjem fra Frankrig.

Siden er anklagerne om, hvad der førte til bruddet, kommet dryppende. Om at der var uenighed om børnene, og om at Brad Pitt havde været voldelig mod Angelina på den omtalte flytur.



Onsdag fik anklagerne dog en ekstra dimension, da der i forbindelse med en ny retssag mellem de to parter, kom flere detaljer frem, beretter Daily Mail.

For flyturen udviklede sig på dramatisk vis.

Og det var, da de forlod flyet, at hendes datter spurgte, om hun var o.k. .

Men det var Pitt, der svarede; 'Nej, mor er ikke o.k.', lød det fra ham ifølge Jolie, hvorefter han begyndte at tale nedsættende til hende.

Brad Pitt havde tilsyneladende haft en diskussion med et af børnene inden afgang, og da hun spurgte ham ind til det, beskyldte han hende for at behandle børnene forskelligt, hvorefter han blev sur.

Situationen endte – ifølge Jolie – med, at Pitt tog kvælertag på et af børnene.

Da hun blandede sig i det, gik det ud over hende. Hun blev – ifølge eget udsagn – trukket i håret, mens han slog hendes hoved ind i væggen.

Efterfølgende skulle Pitt have været så rasende, at hun og børnene ikke turde andet end at sidde stille i flyet.

»Ingen turde gå på toilettet. Pitt kom indimellem op fra det bageste i flyet for at råbe og bande ad dem,« har advokaterne skrevet i retsdokumenterne.

Her står der også, at Pitt på et tidspunkt hældte en øl ud over Jolie samt øl og rødvin over børnene.

Efter flyturen tog Jolie og børnene ikke med Pitt hjem. I stedet tog de på hotel. Og fem dage efter den dramatiske flytur forlangte hun skilsmisse.

Siden har de to parter været igennem utallige retsmøder for at finde ud af, hvem der skulle have parrets børn, og hvor meget.

Angelina Jolie ville gerne have fuld forældremyndighed over børnene, men retten besluttede, at parret skulle dele forældremyndigheden over de fem børn, der fortsat er under 18, og at de skal have børnene lige meget.

De nye afsløringer kommer i forbindelse med en ny retssag, hvor Angelina Jolie har valgt at modsagsøge sin eksmand, efter at han har sagsøgt hende, fordi hun solgte sin andel af et fransk vinslot, som de ejede sammen.

Ifølge hendes advokater har hun følt sig presset til at sagsøge sin mand, vel vidende, at det ville gøre de personlige dokumenter synlige for offentligheden.

»Hun er gået langt for at beskytte børnene fra den smerte, som Pitt forvoldte familien den dag,« har advokaterne beskrevet i retsdokumenterne.

Brad Pitt har i en udtalelse sendt til CNN benægtet de anklager, som hans ekskone har fremsat mod ham.