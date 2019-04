Sasja Lykke og Andreas kan inden længe opleves i et helt nyt projekt, som de sammen har kastet sig ud i.

I den netop overståede sæson af ‘De unge mødre’ fik seerne lov til at følge med i livet hos det nordjyske par Sasja Lykke og Andreas, der i oktober blev forældre til datteren Sommer.

Nu får du mulighed for at komme endnu tættere på parret. De har nemlig netop startet en kanal på YouTube, hvor de har planer om at dele ud af stort og småt i parrets liv. Det fortæller Sasja Lykke til Realityportalen.

»Vi har bare startet den, fordi vi synes, det er sjovt at dele ud af vores hverdag. Det er nyt og spændende, og vi vil gerne bruge tiden på det. Og så er det jo også skønne minder, som vi selv kan kigge tilbage på,« siger hun og fortæller, hvad folk kan forvente at se på den nye kanal.

»Folk kan glæde sig til at se mere af, hvem vi er, og hvad vi går og laver sammen. Vi vil for eksempel filme, når vi skal ud at rejse – to-tre rejser er allerede planlagt inden for det næste års tid. Så det er primært vlogs (videoblog, red.) vi kommer til at filme – af en helt almindelig hverdag.«

Fortsætter i ‘De unge mødre’

Sasja fortæller, at det kommer til at være anderledes at følge med på kanalen i forhold til deltagelsen i ‘De unge mødre’, hvor det især er parrets tid som forældre, der er i fokus.

»I forhold til de optagelser, vi laver med ‘De unge mødre’, så har vi lidt mere frit spil med vores egen kanal, kan man sige. Vi kan optage, lige når vi ønsker det, og det behøver ikke at være noget vildt. Vi vil jo også gerne filme ting, som måske ikke lige omhandler noget omkring Sommer,« fortæller Sasja Lykke.

Hvis man er glad for at følge med i familiens liv på Kanal 4 og Dplay, så skal man dog ikke frygte, at det stopper. Parret har nemlig ingen planer om at trække stikket på reportageserien.

»Vi fortsætter med ‘De unge mødre’, da vi synes, det stadig er supersjovt og anderledes. Programmet udvikler sig virkelig, og vi glæder os til at være en del af næste sæson, hvor der kommer til at ske nye ting,« slår hun fast.

Herunder kan du se den første video, som parret har lagt på YouTube:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk