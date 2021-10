Den tidligere 'De unge mødre'-deltager Nadia Shila Gozdan takker Gud for, at hun stadig er i god behold.

Lørdag var hun nemlig ude for et voldsomt biluheld på en motorvej i Californien, hvor hun bor til daglig.

Her tabte et bjærgningskøretøj foran hende et stykke metal, der kom flyvende gennem hendes forude og med nød og næppe ramte forbi hendes ansigt.

»Vi er alle OK,« forsikrer Nadia Shila til B.T.

Efter ulykken så Nadia Shilas bil sådan her ud. Foto: Privat Vis mere Efter ulykken så Nadia Shilas bil sådan her ud. Foto: Privat

I en festlig anledning havde hun, ægtemanden Jeremy Gozdan og parrets tre små børn pakket bilen og var draget af sted.

»Vi var på vej ud til min mands arbejdsplads for at fejre hans fødselsdag. Vi var på I-5 motorvejen, og foran os lå der en truck med en gravemaskine på, som kørte alt for stærkt,« fortæller Nadia Shila.

Nadia Shila kørte lige under 90 kilometer i timen, mens manden foran hende kørte næsten 100 kilometer i timen, vurderer hun.

»Da han kørte over et bump, hoppede hans truck, og et stykke fra hans gravemaskine brækkede af og fløj ind i forruden. Jeg tror, at jeg formåede at svinge bilen let til siden, idet jeg ser det ske, og det gør at metalbolden når at flyve forbi mig,« forklarede den chokerede realitypersonlighed.

Nadia Shila og Jeremy, dengang de var med i Discovery-serien 'De unge mødre', da datteren Hope var et år. Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Nadia Shila og Jeremy, dengang de var med i Discovery-serien 'De unge mødre', da datteren Hope var et år. Foto: Discovery Networks Danmark

Chaufføren kørte videre, som om intet var hændt.

Men da ingen i familien nåede at registrere hans nummerplade, kørte de i stedet straks om og fik foruden skiftet og anmeldte ulykken til forsikringen.

Nadia Shila og Jeremy Gozdan har børnene Hope på fire år, Hayden på to år og syv måneder gamle Henry sammen. Derudover har Nadia Shila den otteårige søn Kyle, der er anbragt hos sin far Jannick i Danmark, mens Jeremy har datteren Aile på fem år fra et tidligere forhold.

Nadia Shila og Jeremy og deres tre fælles børn bor sammen med Nadia Shilas mor Heidi Pedersen i en lejlighed tæt ved den amerikanske by Long Beach i det sydlige Los Angeles i staten Californien.