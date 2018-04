De to unge mødre har begge en lidt for vild fortid, som stoffer var en del af.

På tirsdag kommer der et nyt afsnit af DPlay-serien ‘Mødregruppen’, hvor deltagerne fra ‘De unge mødre’ deler ud af råd og erfaringer og svarer på spørgsmål, som seerne har sendt. Her falder snakken på stoffer – noget, som begge gæster hos Camilla Framnes har en fortid med.

En af gæsterne er den nye ‘De unge mødre’-deltager Simone, der aldrig har lagt skjul på, at hun i de vilde, unge dage tog stoffer, når festerne blev lidt for vilde. Det fortæller hun mere om i afsnittet.

»Det var, da jeg gik på produktionsskole. Det er det med, at festerne skal være lidt vildere, og når man så også har lidt problemer derhjemme, så kan det godt give det sidste skub til at gøre det,« fortæller hun blandt andet.

Også programmets anden gæst, Nanna Eliasen, fortæller, at hun har stiftet bekendtskab med stoffer i sin ungdom.

»Jeg har også en del erfaring med det. Jeg har ført en vild ungdom. Jeg var aldrig bange for det, da jeg var yngre, men nu har jeg respekt for det og skal ikke ud i det. Men da jeg var yngre, så var det bare fest, og jeg tænkte ikke over konsekvenserne,« siger Nanna og fortæller, at hun ikke havde det godt dengang.

Det kan du høre mere om i klippet herunder, hvor du også kan få svar på, om de to unge mødre kunne finde på at tage stoffer igen, og hvordan Camilla Framnes’ forhold til stoffer er. Hele afsnittet kan du se tirsdag aften på DPlay.

