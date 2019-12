Det er ikke meget overskud, der er hos den unge mor for tiden.

At flytte fra lejlighed til hus i Frederikshavn er en hård omvæltning for Malene Bowman, der siden 1. december har levet i lidt af et flytterod i sammen med sine tre børn samt forlovede, Mikal. Kaosset i hjemmet har gjort, at den unge mor mest af alt trænger til en tudetur.

»Kender i det, når man bare har lyst til at græde og få det hele ud, men man ikke kan?«, spørger hun på Instagram.

For at familien hurtigere kan komme på plads, har Mikal, som af Malene kaldes for Røde, holdt ferie frem til i denne uge.

»Selvom det er dejligt, at Røde har holdt ferie, og at vi derfor har opnået dobbelt så meget, så glæder jeg mig seriøst til, at han starter på arbejde igen i morgen. Vi er bare ikke gode til at gå sammen så mange dage. Jeg har ærligt talt lyst til at brække mig udover ham, bare fordi han trækker vejret«, skriver Malene i en insta story.

Malene fortæller også, at hun på grund af flytningen konstant føler sig bagud og har mange ting om ørerne.

Et sæt bryster til jul

Flytningen er ikke det eneste projekt, som hun for tiden arbejder på. Den tidligere ‘De unge mødre’-deltager arbejder på et vægttab, og derfor er det netop nye bryster, hun ønsker sig i julegave.

»Når man har ammet tre børn i sammenlagt knap fem år, og man har haft mælk i brysterne konstant, siden Milla var lille, så er de altså bare blevet trætte og kedelige at se på. Det påvirker min selvtillid ekstremt, og jeg vil gerne have lavet et løft«, siger hun til Realityportalen.

»Jeg ved faktisk ikke hvor mange kilo jeg gerne vil tabe mig. Indtil nu har jeg sagt, at jeg gerne vil smide omkring 15 kilo, men jeg vil hellere fokusere på at blive glad for mit spejlbillede. Jeg ved godt, at jeg ikke er direkte fed, det er der også altid nogle på Instagram, der er søde til at fortælle mig, når jeg nævner, at jeg bliver ked af at se på min krop uden tøj på.«

Malene vil gerne vente med operationen, til hun har opnået sit mål og tabt de ønskede kilo, og heldigvis vil Mikal gerne give hende operationen, når hun er klar.

