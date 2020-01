Den unge mor Maria Galthéen kan stadig mærke biluheldet for halvanden måned siden i kroppen.

Den tidligere ‘De unge mødre’-deltager Maria Galthéen fra Roskilde har fået sit livs chok, som stadig sidder dybt i hende, det fortæller hun til Realityportalen.

Maria har ikke kun én gang, men to gange oplevet, at udefrakommende har skruet hjulbolte af den unge mors bil. Første gang opdagede hun det selv, men anden gang var straks værre.

»2. gang det skete, faldt hjulet af bilen, imens jeg kørte med Marco i bilen. Det var skræmmende. Heldigvis var jeg lige kørt af motorvejen, da bilen rystede helt vildt. Jeg kørte måske 40 km/t da hjulet faldt af. Jeg kunne slet ikke styre bilen, da den tabte dækket, fordi det var venstre fordæk.«

Maria var på vej hjem til sin mor, da ulykken skete, og hun kontaktede derfor sin mor, som kom og hentede hende og Marco, mens bilen måtte på værksted.

Chokket sidder der endnu

Til trods for, at ulykken skete for halvanden måned siden, så er Maria stadig meget mærket af oplevelsen, når hun kører bil i dag.

»Jeg er nødt til at køre frem og tilbage på arbejde, men jeg tjekker altid hjulboltene, inden jeg kører. Mine vinterdæk larmer, så jeg er tit ved at græde, når jeg kører bil, da jeg slet slet ikke kan lide det.«

Ifølge Maria er det er derfor altid Niklas, der kører efter ulykken skete, hvis de begge er med.

Heldigvis kørte Maria langsomt, da hjulet faldt af, så mor og søn slap billigt.

»Der skete heldigvis ikke noget med os, da jeg kørte langsomt og fik bremset. Jeg er kun chokket over det. Det var voldsomt, især når jeg havde Marco med. Jeg ville aldrig tilgive mig selv, hvis der skete andet.«

Maria og manden Niklas har politianmeldt hændelsen og venter stadig på, at de undersøger sagen.

Vis dette opslag på Instagram Halløj og god weekend alle sammen. Håber i har haft en skøn uge. Jeg er jo startet på mit nye arbejde i mandags! Og Gud hvor jeg elsker det og det er så spændende at sidde med de opgaver jeg nu får. En lille æv er dog i onsdags valgte mit hjul at hoppe af IGEN så desværre frygter jeg nu igen nogle har pillet ved mine møtrikker. Jeg havde Marco med i bilen og kunne på ingen måde styre bilen. HELDIGVIS nåede jeg bremse godt ned da bilen begyndte at ryste. Jeg er evig taknemmelig for det ikke skete bare 10 min før hvor jeg kørte på motorvejen hjem fra arbejde !!! Puha en skræmmende oplevelse og var selvfølgelig grædefærdig og i chok! Nu har jeg politiet og forsikringen på sagen så går bare og venter på der sker noget så jeg kan få min bil igen. Udover dette måtte min bror og jeg sige farvel til vores barndomshjem. Det er nemlig blevet overtaget igår af nye ejere. Puha det hårdt og dvs min mor ikke længere bor i samme by som os Håber jeres uge var bedre end min. Et opslag delt af Maria Galthéen Dahl (@mortilmarcoogmickas) den 16. Nov, 2019 kl. 2.31 PST

