I går kom Kamillas søn endelig ud til resten af sin familie, og her er han blevet taget godt imod.

I går blev 3 til 4 hjemme hos Kamilla Skov fra ‘De unge mødre’, og Sophia Victoria blev storesøster til en lille dreng, som skal hedde Liam.

»I nat ville lille Liam gerne ud til os efter hele 38 ugers ventetid. Så da klokken slog 02:53 i nat, måtte vi fejre hans fødselsdag. Liam vejer 2700g og er 48 cm lang. [??] Vi har det allesammen godt og kom hjem imorges, hvor storesøster Sophia ventede i spænding. Nu skal vi allesammen lige ovenpå og lige finde vores egen rytme, og så er vi forhåbentlig snart klar til besøg af familie og venner,« skriver Kamilla på sin Instagram.

LÆS OGSÅ: Kylie fastslår: Han er ikke far til mit barn

LÆS OGSÅ: Martinna fra ‘De unge mødre’ afslører: Dét får jeg fra kommunen

LÆS OGSÅ: Ung mor deler glædelig nyhed: Derfor dropper jeg donorbarn

Faren til Liam er Kamillas kæreste, Stephen Kjær, som hun mødte i juni sidste år og blev forlovet med i oktober, hvor han gik på knæ. Det afslørede den unge mor på Instagram, og på sin blog fortalte hun i efteråret, at hun i den grad er glad for sin nye kærlighed.

»Jeg er mere end bare lykkelig. Faktisk vil jeg beskrive det som at ’svæve på den lyserød sky’. Det lyder oftest meget sukkersødt at sige sådan, men det er faktisk sådan, jeg har det,« skrev hun og fortalte, at datteren også har taget rigtig godt imod den nye kæreste.

Nu nyder familien deres nye liv som en firkløver. Se de søde billeder fra Instagram og Facebook herunder, som vi har fået lov af den nybagte mor til to at dele.

LÆS OGSÅ: Nadia Shilas søster: Jeg håber, de kommer i fængsel

LÆS OGSÅ: Fie Laursen afslører snyd i ‘Divaer i junglen’

LÆS OGSÅ: Eksperter: Det sker der med Nadia Shila, hvis hun bliver dømt



Vores lille familie er nu vokset fra 3 til 4. nat ville lille Liam gerne ud til os, efter hele 38 ugers ventetid. Så da klokken slog 02:53 i nat, måtte vi fejre hans fødselsdag. Liam vejer 2700g og er 48 cm lang. Vi har det allesammen godt og kom hjem imorges, hvor storesøster Sophia, ventede i spænding. Nu skal vi allesammen lige ovenpå og lige finde vores egen rytme og så er vi forhåbentlig snart klar til besøg af familie og venner. Et opslag delt af Kamilla Skov (@kamillaskoov) den 15. Maj, 2018 kl. 7.43 PDT

Følg med på Realityportalens Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.